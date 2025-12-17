El Marcide acoge este fin de semana una nueva convocatoria extraordinaria de vacunación

Las personas serán citadas días antes indicando una franja horaria en la que podrán ser atendidas AEC

La Xunta convoca a más de 73.000 personas mayores de 60 años de toda Galicia para vacunarse de la gripe de nuevo este fin de semana en los recintos hospitalarios.

En Ferrol los sueros se suministrarán en el Arquitecto Marcide, como ya ocurriera hace unas semanas con otra convocatoria extraordinaria organizada desde la Consellería de Sanidade.

Desde la institución sanitaria se explica que el proceso será idéntico en todos los centros hospitalarios, aunque en unos el proceso se extenderá durante toda todo el fin de semana y en otros solo en la jornada del sábado.

En el caso concreto de esta área sanitaria, las inoculaciones se administrarán en el laboratorio de análisis del Hospital Arquitecto Marcide, y se desarrollará en dos tandas; matinal y vespertina.

Los profesionales vacunarán a las personas –que habrán sido convocadas previamente–, entre las 10.00 y las 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, tanto en la jornada del sábado como del domingo.

Cita previa

Los ciudadanos que formen parte de esta franja de edad de la población diana recibirán un mensaje de texto procedente de la Consellería de Sanidade, indicando el margen horario y el lugar al que deberán asistir para recibir su dosis de la vacuna de la gripe.

Sincigal

Asimismo, en las últimas horas se han empezado a enviar las invitaciones para tomar parte en el ensayo clínico Sincigal, dirigido a mayores de 18 años.

Como se recordará, en un principio se dirigió esta campaña a los mayores de 60 años, por tratarse del grupo de mayor riesgo de complicaciones graves, hospitalización y mortalidad, pero ahora se ha ampliado a los mayores de 18 años, para tener una visión más completa del impacto de la vacuna en personas adultas.