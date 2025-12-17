El gran incendio de Ultramar se salda con dos personas heridas de carácter leve

Bomberos ferrolanos interviniendo desde el exterior en la vivienda incendiada Jorge Meis

El barrio de Ultramar vivió hoy miércoles momentos de gran tensión a causa de un incendio en la calle Sánchez Calviño. Según detallaron fuentes presenciales, municipales y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró escasos minutos antes de las cuatro de la tarde en una de las dos viviendas de la quinta planta del número 63 del mencionado vial, junto a la intersección con la calle Nueva de Caranza.

Si bien el origen del fuego por el momento se desconoce y será determinado por la Policía –desde el Concello se explicó que la hipótesis inicial es el mal funcionamiento de una bombona de butano–, el incendio se localizó principalmente en el salón de la vivienda. En este sentido, los moradores del hogar trasladaron a los profesionales del cuerpo de Bombeiros de Ferrol que vieron salir humo por debajo de la puerta y al abrirla se toparon con la estancia envuelta en llamas.

Curiosamente, fueron los vecinos de la otra vivienda de ese mismo piso los primeros que alertaron del suceso, indicando al Centro Integrado que estaban viendo salir llamaradas por la terraza contigua. Así, hasta el punto se desplazaron los bomberos ferrolanos con un camión motobomba, otro con autoescalera y una dotación de seis profesionales, efectivos de la Policía Nacional y Local y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tal y como explicaron desde el lugar del incidente el jefe del servicio de extinción ferrolano, Enrique Suárez, y la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, se enfrentó el incendio por dos frentes, de modo que por el exterior, con la autoescalera, se realizó “un ataque ablandado” para reducir la temperatura y el volumen de las llamas, facilitando así la entrada al interior por las escaleras.

Gracias a esta operación, el fuego fue apagado rápidamente, iniciándose acto seguido las labores de medición de temperatura, desescombrado de las estancias afectadas –la sala y la terraza cubierta– y ventilación del inmueble. En cuanto a los residentes del edificio, Suárez y Pieltain señalaron que algunos fueron evacuados y otros confinados, según su situación –los vecinos del piso contiguo, por ejemplo, no tuvieron que abandonar su hogar–. En este sentido, los dos moradores de la residencia quemada fueron asistidos por los profesionales sanitarios, uno por una quemadura leve en un dedo –posiblemente del momento en el que abrió la puerta de la habitación quemada– y el otro por una crisis nerviosa, pero ninguno requirió un traslado al centro hospitalario.

Así, sobre las 16.53 horas se finalizaron las labores de ventilación, permitiendo a los vecinos volver a sus casas y a los habitantes del piso incendiado a recoger algunos efectos personales. Por otra parte, Suárez señaló que varios coches habían sido afectados por los restos de fachada desprendidos por las llamas y que, si bien la cubierta de la terraza había quedado asegurada, se procedería a acordonar la zona por motivos de seguridad.