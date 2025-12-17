Mi cuenta

El alcalde aborda con la AVV de San Xoán los proyectos que se acometerán en el barrio

La reforma de la plaza de Rosalía o el futuro campo de fútbol, entre las iniciativas que se trataron en el encuentro

Redacción
17/12/2025 21:50
El alcalde y la concejala de Urbanismo con los representantes vecinales
E. Cortizas
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y la concejala responsable del área de Urbanismo, Blanca García, mantuvieron esta mañana una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación de Vecinos de San Xoán-O Bertón –encabezada por su presidente, Andrés Medín– para abordar los diferentes proyectos que se acometerán en el barrio durante los próximos meses.

Así, el regidor ferrolano explicó a los representantes que la reforma de la plaza de Rosalía, adjudicada el pasado día 1 a la empresa Prace, se iniciará, si no se presentan imprevistos, a mediados del próximo mes de enero. La remodelación, recordó Rey Varela, es una de las demandas históricas de los residentes de la zona y supondrá una inversión de más de 830.000 euros, cofinanciados por la Consellería de Vivenda.

Asimismo, durante el encuentro también se estudiaron los últimos avances en la construcción del futuro campo de fútbol, que, como se recordará, incluirá en uno de sus extremos el nuevo local social del barrio. En este sentido, el espacio deportivo ocupará una superficie de 9.384 metros cuadrados, mientras que para la sede de la entidad se reservan 1.048. Por último, se trató el centro de salud del barrio, que acometerá la Xunta.

