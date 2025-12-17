Mi cuenta

Educación evalúa la mejor solución para la pista del Concepción Arenal

El diputado del BNG Mon Fernández urgió al conselleiro para “cumprir as súas promesas e acometer a reforma”

Redacción
17/12/2025 23:48
El conselleiro, la semana pasada en el IES Sofía Casanova
El conselleiro, la semana pasada en el IES Sofía Casanova
Daniel Alexandre
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, aseguró este miércoles en el pleno del Parlamento que su departamento mantiene el compromiso de “cubrir a pista deportiva” del IES Concepción Arenal, una demanda trasladada por la comunidad educativa desde que la falta de espacio como consecuencia del incremento de las horas lectivas de Educación Física comenzó a provocar problemas para el normal desarrollo de las aulas. 

Rodríguez explicó, tras ser interpelado por el diputado ferrolano del BNG, Mon Fernández, que los técnicos de la Consellería “están avaliando as mellores alternativas para contratar o proxecto e executar a obra necesaria para a cubrición” de la pista exterior. Así, destacó que, aunque el edificio no tiene una protección patrimonial específica, la envolvente “si require dun informe ao respecto porque está situada dentro da zona de protección do baluarte”, por lo que la intervención que se haga “debe ser respectuosa, tanto en volumes como en materiais”. 

En ese sentido, el conselleiro recordó que los técnicos se reunieron este verano con la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y las concejalas de Educación y Urbanismo para “avaliar as diferentes posibilidades de actuación e avanzar neste compromiso de mellora de infraestruturas”. 

Así, Rodríguez esgrimió las últimas intervenciones en el CEIP Juan de Lángara o el IES de Catabois, además de las que están en proceso de licitación para el instituto Sofía Casanova –por 1,3 millones– y CIFP Leixa –1,8 millones–. 

Uno de los responsables del proyecto detallando las actuaciones en el IES Sofía Casanova

Educación destinará 3,1 millones a la rehabilitación de dos centros de enseñanza de Ferrol

Más información

Por su parte, Mon Fernández urgió al conselleiro a “cumprir as súas promesas e acometer a reforma que precisa desde hai anos o Concepción Arenal” para poder impartir en un espacio adecuado las clases de Educación Física

Estas carencias, recordó el diputado del BNG, se agravan los días de lluvia al no poder utilizar las pistas al aire libre que tiene, llegándose incluso al caso de tener que darse en los pasillos del centro. 

Mon Fernández criticó la “propaganda sen recursos” del Partido Popular y subrayó que hace ya tres años denunció “o abandono” del centro. “En novembro de 2023”, apuntó el nacionalista, “anunciou que os trámites para a reforma comezarían en 2024 e a 14 días de comezar 2026, como está o proxecto?”, se preguntó Fernández.

