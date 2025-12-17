Mi cuenta

Concursos de balcones y visita del paje real en San Felipe

La Comisió de Festas está detrás de la iniciativa, que se celebrará el 3 de enero

Redacción
17/12/2025 23:26
La Comisión de Festas San Felipe-San Cristovo ha puesto en marcha la cuarta edición del Concurso de Decoración de Balcóns de Nadal, cuyos premios se entregarán el día 3 de enero en una jornada festiva que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas. 

Recibirán la visita de uno de los pajes reales, además de disfrutar de un chocolate con churros y poder participar en un bingo social cuya recaudación irá destinada a sufragar las fiestas patronales. Asimismo, el Meigo Simón pondrá en escena su gran espectáculo. 

