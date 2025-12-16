Mi cuenta

Una papelera ardiendo en la plaza de España moviliza a los Bomberos de Ferrol

Además, los efectivos tuvieron que asegurar un andamio en la calle María y retiraron un árbol en Mandiá

Redacción
16/12/2025 14:30
Efectivos del parque de A Gándara se desplazaron a la zona
Efectivos del parque de A Gándara se desplazaron a la zona
Bombeiros de Ferrol
Los efectivos del parque de A Gándara se desplazaron este martes a la plaza de España, en las inmediaciones del Mercadona, para sofocar un pequeño incendio que se había registrado en una de las papeleras de la zona.

Un particular alertó al 112 de lo sucedido, sobre las 12.05 horas, y hasta allí acudieron cuatro bomberos y un vehículo. Además, después de intervenir pasadas las siete de la mañana en un accidente en el Acceso Norte, estuvieron también talando un árbol en Mandiá que impedía el paso.

Fue a las 8.00 horas y requirió la presencia de cuatro efectivos. Antes, el lunes a las 21.00 horas, la dotación de Bomberos estuvo en la calle María esquina Coruña asegurando un andamio.

