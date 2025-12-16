Operativo por un atropello en la carretera de Castilla

Imagen de archivo de un tramo de la carretera de Castilla Jorge Meis

Una persona ha resultado herida este martes al sufrir un atropello en la carretera de Castilla, en el tramo que discurre por la ciudad de Ferrol, en torno a las 12.53 horas, confirma el 112 Galicia.

En concreto, el accidente se produjo en las inmediaciones de la intersección con las calles Nicaragua y Río Sor, en el barrio de San Xoán, y hasta el punto de desplazó Urxencias Sanitarias-061, Policía Local de Ferrol, Protección Civil y los Bomberos.