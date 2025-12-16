Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Navantia tiene nuevo convenio más de tres años después del inicio de las negociaciones

Empresa y sindicatos han firmado este martes en Madrid el nuevo marco de relaciones laborales

X. Fandiño
X. Fandiño
16/12/2025 14:27
La comisión negociadora, tras la firma del convenio 2022-2029
La comisión negociadora, tras la firma del convenio 2022-2029
Cedida
Dirección y comité intercentros de Navantia han firmado este martes el convenio colectivo para el periodo 2022-2029 exactamente dos meses después de que la plantilla, con un 63% de votos a favor, avalase el contenido del acuerdo alcanzado antes de las vacaciones de verano. El texto introduce una serie de mejoras en política salarial, clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla, explica el grupo naval, "con el objetivo de acompañar el crecimiento de la compañía y reforzar su competitividad en los sectores de defensa, construcción naval y energías verdes".

“Hoy estamos de enhorabuena”, ha asegurado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, que quiso dar las gracias a "toda la comisión negociadora" por el trabajo desarrollado para poder disponer de un marco "muy necesario y que responde a los desafíos que tenemos por delante, con gran carga de trabajo en todas las zonas geográficas y la necesidad de atraer y retener talento. Hoy es un día de satisfacción para todos”.

Por su parte, la presidenta del intercentros, Cristina García, ha afirmado que, tras la ansiada firma, "ahora toca ponernos manos a la obra para ejecutar todos estos procesos salariales y todos estos hitos económicos que van a marcar este nuevo camino”. “Vamos a hacerlo trabajando conjuntamente de la mano de la dirección. Estoy convencida de que va a ser un magnífico comienzo de año para todos los compañeros y compañeras y que va a ser un grandísimo convenio”.

Los centros de la ría de Ferrol estuvieron representados en el acto de la firma. Carlos Díaz, presidente del comité de la factoría ferrolana, incidió en la línea de la presidenta del intercentros al pedirle a la empresa "aplicar no inmediato todas aquelas melloras que recolle este convenio, incluído o plan de saídas, pois temos 104 compañeiros e compañeiras que poderían acollerse xa a unha xubilación anticipada antes de que remate o mes".

Díaz quiso resaltar las mejoras en el sistema de promociones, pero, sobre todo, en la urgencia de que se elabore un calendario de reuniones tras la navidades para "ir aplicando e desenvolvendo o contido do convenio, como a publicación das táboas salariais dos colectivos GP1 e GP2 que antes non as tiñan, o sistema de promocións e a eliminación do nivel de entrada para novos ingresos". 

"Hoxe é un gran día, un día importante", añadió el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, "pero a partir de agora queda moito traballo non só co convenio, senón tamén co plan estratéxico que queremos negociar. O convenio é fundamental, pero o emprego e os investimentos para afianzar a carga de traballo que temos e que vai vir tamén o é".

