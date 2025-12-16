Mercado solidario a favor de Asotrame de mano de La Barroteka y parte de sus usuarios

La Barroteka impartirá el taller en sus instalaciones de Esteiro AEIG

La urbe acoge este sábado una nueva acción solidaria en favor de la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), que tiene su sede en Ferrol.

La propuesta parte de La Barroteka, que por segundo año consecutivo organiza un mercado solidario –en 2024 colaboraron con Asanog–, buscando recaudar fondos para apoyar la labor de acompañamiento que realiza Asotrame con pacientes de cáncer hematológico de toda Galicia.

Así, se pondrán a la venta piezas de cerámica únicas, algunas de ellas hechas por el alumnado, mientras que otras proceden de colecciones anteriores del propio Rubén Ponte, artífice del proyecto.

Detalla el responsable de La Barroteka que en esta segunda edición del mercado, que se desarrollará entre las 10.30 y las 13.30 horas en el número uno de la calle Iglesias Parga, colaborarán más de 80 alumnos del centro, cediendo o preparando trabajos especiales para esta propuesta “una amplia variedad de piezas artesanales –todas esmaltadas–, más decorativas o para uso alimentario. Habrá jarrones, macetas, cuencos, tazas y platos”.

Desde la organización explican que se va a preparar también “la subasta de una pieza icónica”, como indica el propio Ponte, que anima al vecindario a participar.