Marcha fúnebre por los centros educativos de Ferrol

Comitiva funebre por el estado de la educación

La enseñanza pública no universitaria celebró este martes su cuarto día de huelga en lo que va de curso con una movilización convocada por la CIG en la que simularon acudir a un entierro portando el féretro, con cirios y negras vestimentas, velando así a la educación gallega.

Ferrol, al igual que algo más de una docena de localidades de la comunidad, tuvo su desfile fúnebre, cuyos “lamentos” se dejaron oír en las proximidades del IES Saturnino Montojo, CEIP Isaac Peral, CEIP de Esteiro, IES Sofía Casanova, CIFP Ferrolterra y CEIP Ángela Ruiz Robles, en algunos de los cuales fueron colocando crespones y esquelas, visibilizando las carencias concretas de esos centros y las demandas que unen a todos.

Entre estas, se aludió a la bajada de las ratios, la reducción de la burocracia o a la necesidad de más personal para atender a las diversidades del alumnado.

Al final de la marcha se procedió a la lectura de un manifiesto en el que el profesorado apeló a la dignidad, “esa que nos quixeron roubar coma os dereitos laborais, pero que aínda nos queda, e moita”.

Las protestas continuarán este miércoles de manera conjunta en Santiago de Compostela, de donde partirá una manifestación a las 11.30 horas en la que volverá a repetirse la simulación de un entierro debido a “as políticas da Consellaría que están deixando que morra o ensino e non precisamente de forma lenta”.