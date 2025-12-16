Mi cuenta

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica

El concierto de Navidad organizado por la Filarmónica Ferrolana será este jueves a las 20.30 horas

Redacción
16/12/2025 22:01
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia
Jorge Meis
El concierto de Navidad de la Sociedad Filarmónica Ferrolana llega este año –mañana, a las 20.30 horas– al Auditorio municipal con un regalo de cine. La Orquesta Sinfónica de Galicia y dos coros interpretarán las bandas sonoras de películas tan inolvidables como las sagas de “Harry Potter” o “Solo en Casa”, de John Williams, junto a otras sorpresas festivas. 

La música del legendario compositor de Hollywood hará las delicias de las personas asistentes trasladándolas a la época navideña, bajo la batuta del director titular de la OSG, Roberto González-Monjas. El Coro Joven y el Coro de Niños, también vinculados a la Sinfónica de Galicia, dirigidos, respectivamente, por Daniel Artés y Sofía Rodríguez, completarán la actuación, para la que ya están a la venta las entradas en Ataquilla, a un precio de 17,60 euros para el público en general. 

La primera parte del programa repasa las dos suites de la ópera Carmen de Georges Bizet, que servirá de aperitivo de celebración perfecto para entrar en calor hacia una segunda parte integrada por música de cine navideño. Para eso, la Sinfónica de Galicia traerá a Ferrol bandas sonoras que Willians ha dejado en los recuerdos de muchas Navidades. 

La suite de “Harry Potter y la piedra filosofal” o el vals de la Tía Marge y el Doble Apuro, de “Harry Potter y el prisionero de Azkabán” son ya clásicos del cine de aventuras. De ese universo de Rowling se pasará a la banda sonora de la cinta quizás más navideña del cambio de siglo, con voces juveniles de los dos coros, que interpretarán tres canciones de “Solo en Casa”, piezas salidas también del arte de John Williams para la película secuela de la de 1992. El concierto, de unos 90 minutos de duración, se cerrará con un guiño al público en forma de villancicos. 

Regala música, regala Filarmónica

Un año más la Sociedad Filarmónica Ferrolana ha puesto en marcha un bono-regalo que permite, por un precio total de 45 euros, adquirir un conjunto de entradas para tres conciertos de toda la temporada, ya sean de orquesta sinfónica o de música antigua, de cámara, de jazz, etcétera, tanto en el Auditorio como en el teatro Jofre. 

El bono musical se enviará por correo electrónico a la dirección indicada y podrá ser canjeado en taquilla por las entradas de los espectáculos seleccionados. Un buen regalo para los melómanos de la ciudad.

