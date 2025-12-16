La moda del siglo XX deja los armarios para exponerse en el Campus de Ferrol

La exposición se muestra en el salón de actos del Campus local Cedida

La ropa que usaban las familias antes de los años 80 sale de los armarios y baúles de las casas para mostrarse al público. Esa es la idea de la muestra que puso en marcha el alumnado de primer curso del grado en Xestión Industrial da Moda que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol y en la que tomaron parte medio centenar de estudiantes.

La exposición se presentó este martes en el salón de actos Concepción Arenal y versa sobre la moda del siglo XX, anterior a los años 80, echando mano de las prendas rescatadas del “baúl de los recuerdos” de sus familiares, otorgándoles una connotación sentimental y elevándolas a la categoría de piezas de museo.

De este modo, un año más —y ya van dos—, la profesora Mavi Lezcano retó al alumnado de la materia de Historia del Arte y de la Moda a seleccionar una prenda y a elaborar una ficha técnica como las que se emplean en el Museo del Traje de Madrid, incluyendo información relativa a su composición, al año de fabricación, así como un breve texto sobre su historia emocional. Para ello tuvieron que entrevistarse con los propietarios y propietarias de esas piezas e incluso rebuscar en los viejos albumes de fotos familiares.

Entre las cerca de 60 piezas de la exposición, la organización destacó seis prendas y accesorios, recuperadas por ocho alumnas en colaboración con un pequeño grupo de personas usuarias de la Cruz Roja.