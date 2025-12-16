La gira de Roger de Flor y Pedro Montilla llega este miércoles a su final en el centro Torrente Ballester

Roger de Flor y Pedro Montilla Cedida

La capilla del centro cultural Torrente Ballester será este miércoles, a las 20.30 horas, el escenario de en el que los músicos Roger de Flor y Pedro Montilla cerrarán la gira “Un encontro musical das dúas beiras do Atlántico”.

Hace un tiempo que el violinista y director de orquesta caraqueño, de formación clásica, Pedro Montilla se alió con el trovador de música pop de Limodre Roger de Flor, para desvendar el “universo emocional” y la “pasión y entusiasmo desmesurados” que los une. “Para min este proxecto é un canto ao encontro fraterno entre pobos e culturas”, explicaba ayer el músico fenés, que alude también a la complementariedad de los mundos de “saudade, retranca e tradición céltica” por un lado, y de la “exuberancia, alegría e virtuosismo tropical” de Pedro Montilla. Ambos llevarán al escenario del centro cultural ferrolano canciones en varios idiomas que abarcan desde el pop gallego al folklore venezolano y del swing a la bossa.

La asistencia al concierto es gratuita.