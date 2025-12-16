Mi cuenta

Sociedad

La Armada celebra este jueves su tradicional concierto de Navidad en San Francisco

Actuarán el coro "Diciendo Cantares", del Montón y la Unidad de Música

Montse Fernández
Montse Fernández
16/12/2025 17:53
En la foto, uno de los conciertos de Navidad de la Armada en San Francisco
En la foto, uno de los conciertos de Navidad de la Armada en San Francisco
Daniel Alexandre
La Armada celebra mañana, jueves, su tradicional concierto de Navidad, acto que se desarrollará en la iglesia castrense de San Francisco

Como es tradición, este evento es un acto abierto a la ciudadanía, cuyas limitaciones las marca el aforo del templo. 

Como se informa desde la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Armada en Ferrol, la puesta en escena se organizará en dos partes diferenciadas.

En primer lugar actuará la coral Diciendo Cantares”, que pertenece al Club Deportivo Social y Cultural de la Armada, el del Montón, que escenificará el siguiente repertorio: “Cerca de ti Señor”, con arreglo de Luis García Cortizas; “Last Christmas”, con arreglo de A. Vatkin; “Poco Allegreto”, de J. Brahms; “Unas navidades en España”, de Luis García Cortizas, “Esencia Galega”, también de García Cortizas y, para finalizar, “We whish you a Mambo Christmas”, de E. Morales.

La dirección de la puesta en escena correrá por cuenta del subteniente Pedro Vicente Pina Requena y del comandante Luis García Cortizas.

Para poner el broche final al concierto navideño de este año, y como segunda parte del mismo, es tradición también que intervenga la Unidad de Música, que interpretará una serie de villancicos y canciones populares para animar así la llegada de estas fechas.

