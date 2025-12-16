Igualdade destina 60.000 euros a los talleres “Xuntas medramos” de autonomía personal

Imagen de archivo de la entrega de diplomas al finalizar la formación Daniel Alexandre

La empresa Servicios Deportivos Galicia SL ha resultado adjudicataria de las actividades de los talleres “Xuntas medramos” que el Concello, a través del área de Igualdade, pondrá en marcha en 2026.

Se encargarán, de este modo, de las actividades vinculadas con “Autocoidado, empoderamento personal e disciplinas artísticas”, por un importe de 36.220 euros, y de “Alfabetización tecnolóxica, empoderamento dixital e desenvolvemento profesional” por una cuantía total de algo más de 19.500 euros.

La contratación fue aprobada en Xunta de Goberno Local (XGL) y a este respecto, el alcalde, José Manuel Rey Varela, recordó que estos talleres están dirigidos a mujeres mayores de edad empadronadas en el concello, y subrayó que su objetivo es favorecer la adquisición de habilidades, competencias y herramientas que les permitan a ellas construir una realidad personal y profesional libre de estereotipos de género, reforzando la identidad y la autonomía.