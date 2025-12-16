Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Igualdade destina 60.000 euros a los talleres “Xuntas medramos” de autonomía personal

Sedega ha sido la adjudicataria de la iniciativa municipal

Redacción
16/12/2025 21:49
Imagen de archivo de la entrega de diplomas al finalizar la formación
Imagen de archivo de la entrega de diplomas al finalizar la formación
Daniel Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La empresa Servicios Deportivos Galicia SL ha resultado adjudicataria de las actividades de los talleres “Xuntas medramos” que el Concello, a través del área de Igualdade, pondrá en marcha en 2026. 

Se encargarán, de este modo, de las actividades vinculadas con “Autocoidado, empoderamento personal e disciplinas artísticas”, por un importe de 36.220 euros, y de “Alfabetización tecnolóxica, empoderamento dixital e desenvolvemento profesional” por una cuantía total de algo más de 19.500 euros. 

La contratación fue aprobada en Xunta de Goberno Local (XGL) y a este respecto, el alcalde, José Manuel Rey Varela, recordó que estos talleres están dirigidos a mujeres mayores de edad empadronadas en el concello, y subrayó que su objetivo es favorecer la adquisición de habilidades, competencias y herramientas que les permitan a ellas construir una realidad personal y profesional libre de estereotipos de género, reforzando la identidad y la autonomía. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate
Redacción
El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción
Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita

Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce
Redacción
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica
Redacción