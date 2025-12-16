Mi cuenta

Ferrol se incorpora a la red de ciudades de LaLiga, por la lucha contra el odio y la convivencia

Es una iniciativa destinada a reforzar la convivencia ciudadana

Redacción
16/12/2025 21:47
Ferrol quiere ser ejemplo de convivencia y luchar contra el odio
Ferrol quiere ser ejemplo de convivencia y luchar contra el odio
Daniel Alexandre
El Concello de Ferrol ha acordado la adhesión a la Red de Ciudades promovida por LaLiga, una iniciativa destinada a reforzar la convivencia ciudadana, fomentar los valores positivos asociados al deporte e intensificar la lucha contra cualquier forma de discriminación y de odio. 

El alcalde, José Manuel Rey, destacó que este paso “permitirá reforzar o compromiso municipal coa igualdade, o respecto e a convivencia pacífica, facendo do deporte unha ferramenta estratéxica para construír unha comunidade máis cohesionada e libre de odio”. 

Como parte de esta adhesión, el Concello impulsará medidas locales de sensibilización, enfocadas en promover la igualdad de trato, el respeto mutuo y la prevención de comportamientos discriminatorios. Se intensificará la colaboración en campañas de prevención e iniciativas centradas en la convivencia y se promoverán protocolos internos que mejoren la detección y respuesta frente a incidentes de odio. 

La adhesión permitirá, además, visibilizar y amplificar el trabajo desarrollado por LaLiga y por sus clubes en la defensa de la igualdad y contra lo odio, así como impulsar nuevos proyectos municipales. 

