Ferrol

Estudiantes italianos visitan el IES Catabois en el marco del programa Erasmus+

La delegada territorial se desplazó al centro para conocer el programa de movilidad estudiantil

Redacción
16/12/2025 20:58
ies catabois
Plantación de un árbol en el centro educativo
El IES Catabois acoge desde esta semana a un grupo de estudiantes italianos que han viajado a la ciudad naval formando parte del programa de movilidad del alumnado Erasmus+. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó en la jornada de ayer el centro educativo para conocer de primera mano esta iniciativa y los trabajos que se llevan a cabo en este intercambio formativo.

De este modo, visitó al grupo de 12 estudiantes italianos de 2º, 3º y 4º de la ESO y a sus docentes, que forman parte el programa en el que también está inmerso el IES ferrolano. La iniciativa, denominada Quercus, se desarrolla en dos años –este es el segundo– y está centrada en la puesta en valor del patrimonio natural, de ahí que como actividad simbólica se apostara ayer por la plantación de un carballo. Además del alumnado del instituto de Catabois, en este programa Erasmus+ participan estudiantes de Italia, Grecia y Francia. Estos últimos visitarán el centro ferrolano el próximo mes de mayo.

Durante la visita, Aneiros destacó la apuesta del gobierno gallego por la internacionalización de la enseñanza a través de programas como este o iniciativas como el Galemundo, que facilita la participación de estudiantes y docentes gallegos en movilidades en el extranjero, “experiencias todas elas decisivas para acadar os bos resultados en competencias lingüísticas e tolerancia e respecto a outras culturas que manifesta o alumnado galego segundo recollen informes como o PISA”, aseguró la delegada territorial.

