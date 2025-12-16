Mi cuenta

Diario de Ferrol

Meteorología

El pasado mes noviembre, el tercero más lluvioso de la última década en esta zona

Se registraron precipitaciones en 24 jornadas, alcanzando 29,1 litros el día con mayor volumen

Montse Fernández
Montse Fernández
16/12/2025 17:37
Las lluvias han sido una constante el pasado mes y diciembre no lo están siendo menos
Noviembre acostumbra a ser un mes especialmente lluvioso en la zona y este año no lo ha sido menos, es más, se trata del tercero más lluvioso de la última década, siendo superado solo en los años 2018 y 2019.

Según los datos históricos que publica Meteogalicia, de registros obtenidos en el CIS de A Cabana, el pasado mes llovió en 24 jornadas de las 30, con tan solo seis días sin que se registraran precipitaciones. Esto propició que se vivieran semanas enteras sin dejar de llover, con registros máximos de 27 y 29 litros recogidos en una sola jornada. 

A nivel de temperaturas, en cambio, ha estado dentro de la media habitual para estas fechas, con una media entre altas y bajas de 12,62º. 

El pasado noviembre se recogieron 275.1 litros por metro cuadrado en la zona. Una cifra muy elevada solo superada en 2018, cuando se registraron 289 litros, y en 2019 cuando se alcanzaron los 372 l/m2, el máximo histórico de la década en estudio. 

Estos datos contrastan con otros meses de noviembre analizados en los últimos diez años como el de 2015, cuando tan solo se recogieron 54 litros en esta zona, batiendo registros también, pero a la baja. No superaron los 100 l/m2 tampoco en 2017 (85 litros) y 2020 (86). Se superaron los 200 en los referidos 2018 y 2019, así como en 2022 (239,3) y 2023 (296). 

El pasado noviembre también ha sido uno de los meses más lluviosos en lo que va de año, solo superado por el mes de enero, cuando se registraron 344 litros por metro cuadrado. La lluvia también se hizo muy presente en febrero, superando los 200 l/m2 (209,9). 

En marzo no se superaron los 100 litros, que se volverían a rebasar en abril, con 113,7. El resto de semanas y meses hasta llegado septiembre la lluvia se contuvo con valores tan bajos como los alcanzados en julio (17 litros). El noveno mes del año se recogieron de nuevo 111,9 litros en esta zona, reduciéndose en octubre hasta los 76. 

Diciembre

El último mes del año parece seguir la tendencia del mes anterior y hasta la fecha ya se han registrado precipitaciones en 12 jornadas de 16, con registros muy destacados como los 30,8 litros registrados el día 4 o los 20 l/m2 del día 2 de diciembre e incluso los 13 del pasado lunes.

Faltan pocos días para finalizar el año pero todo apunta que pese a haber sido el pasado mes y hasta este bastante lluviosos el total del año se mantiene por debajo de la media para esta zona de la geografía gallega. 

