Dieciocho artistas y cuatro días: Regalarte abre sus puertas este jueves en el Cantón

Imagen de archivo de una edición anterior de Regalarte Jorge Meis

La plaza de la Constitución, que el pasado fin de semana acogió el mercado de artesanía alimentaria, se llena desde este jueves de otra opción para estas fechas navideñas, la cuarta edición de Regalarte.

La carpa instalada en esta zona, en la que se hallan además las atracciones infantiles y los adornos navideños de grandes bolas transitables en su interior, acogerá este mercado de arte que cada año sirve de escaparate a artistas de diferentes estilos, que ponen a la venta su obra, como opción de regalo navideño.

Como resaltó la concejala de Mercados e Turismo del Concello de Ferrol, Maica García, se trata de una iniciativa ya consolidada dentro de la programación de estas fechas, “pensada para dinamizar a cidade e apoiar de xeito directo ao sector creativo local”, indica García.

En esta edición son un total de 18 los artistas de diferentes disciplinas, como pintura, escultura, talla o fotografía, entre otras, que ofrecerán sus obras directamente sal público en formato de galería abierta.

La mayor parte son, además, creadores de Ferrol y comarca, por lo que se refuerza, de este modo, el compromiso municipal con la promoción del talento local

Horario y artistas

El mercado podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 hasta el domingo 21 de diciembre y en el se exhiben y venden obras de Marta Aramendia, Xavi Cano, Manuel Carballeira, Pablo Livio, Blanca Escrigas, Goiriz, Montse Gutiérrez, Sol Lamas, Cati Lanza, Like Marmota, Patri Nekane, Martín Núñez, Álvaro Núñez de Pazos, Fer Patiño, Edu Pereira, Sofía Piñeiro, Rafael Romero y Laureano Vidal.