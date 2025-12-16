Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Dieciocho artistas y cuatro días: Regalarte abre sus puertas este jueves en el Cantón

Artistas locales exhibirán y venderán su obra en la carpa de la plaza de la Constitución

Redacción
16/12/2025 18:23
Imagen de archivo de una edición anterior de Regalarte
Imagen de archivo de una edición anterior de Regalarte
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La plaza de la Constitución, que el pasado fin de semana acogió el mercado de artesanía alimentaria, se llena desde este jueves de otra opción para estas fechas navideñas, la cuarta edición de Regalarte

La carpa instalada en esta zona, en la que se hallan además las atracciones infantiles y los adornos navideños de grandes bolas transitables en su interior, acogerá este mercado de arte que cada año sirve de escaparate a artistas de diferentes estilos, que ponen a la venta su obra, como opción de regalo navideño. 

Como resaltó la concejala de Mercados e Turismo del Concello de Ferrol, Maica García, se trata de una iniciativa ya consolidada dentro de la programación de estas fechas, “pensada para dinamizar a cidade e apoiar de xeito directo ao sector creativo local”, indica García. 

En esta edición son un total de 18 los artistas de diferentes disciplinas, como pintura, escultura, talla o fotografía, entre otras, que ofrecerán sus obras directamente sal público en formato de galería abierta. 

La mayor parte son, además, creadores de Ferrol y comarca, por lo que se refuerza, de este modo, el compromiso municipal con la promoción del talento local 

Horario y artistas

El mercado podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 hasta el domingo 21 de diciembre y en el se exhiben y venden obras de Marta Aramendia, Xavi Cano, Manuel Carballeira, Pablo Livio, Blanca Escrigas, Goiriz, Montse Gutiérrez, Sol Lamas, Cati Lanza, Like Marmota, Patri Nekane, Martín Núñez, Álvaro Núñez de Pazos, Fer Patiño, Edu Pereira, Sofía Piñeiro, Rafael Romero y Laureano Vidal. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

En la foto, la oficina de turismo del Puerto

Crecen las pernoctas entre los peregrinos que llegan a la urbe para hacer el Camino
Montse Fernández
En la foto, uno de los conciertos de Navidad de la Armada en San Francisco

La Armada celebra este jueves su tradicional concierto de Navidad en San Francisco
Montse Fernández
Imagen de archivo de la presa de A Ribeira en As Pontes

Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el pantano de As Pontes
Marta Corral
La Barroteka impartirá el taller en sus instalaciones de Esteiro

Mercado solidario a favor de Asotrame de mano de La Barroteka y parte de sus usuarios
Montse Fernández