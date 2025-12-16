Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Denuncian el estado del parque de Pablo Iglesias en el entorno del Sofía Casanova

La ANPA del centro educativo llama la atención sobre el mal estado del acceso donde se acumula agua

Redacción
16/12/2025 21:37
Los accesos al centro educativo están anegados
Los accesos al centro educativo están anegados
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No es la primera ocasión en la que se ha denunciado el estado de los accesos al IES Sofía Casanova por la parte próxima al parque de Pablo Iglesias. La demanda viene de atrás y, recientemente, vecinos de la zona y el grupo municipal del BNG se hacían eco de estas quejas. Ahora, es el ANPA del instituto ferrolano la que quiere llamar la atención sobre el que consideran “lamentable” estado del parque en las inmediaciones del instituto. 

Apuntan que “cuando llueve, los caminos del parque se hacen intransitables, producto de la acumulación de agua”, lo que afecta directamente a una de las entradas del instituto que da precisamente al parque y por la que es mucho el alumnado que accede al centro, aun cuando “se convierte en un inmenso charco o un lodazal impracticable en cuanto llueve”. 

Las familias del estudiantado denuncian que as arquetas pluviales del parque son inexistentes y el continuo acceso al tanque de tormentas de vehículos a través de una vía que no está pensada para ese uso, sino para el tránsito de peatones, provoca graves desperfectos en el camino. 

Asimismo, llaman la atención sobre la desaparición de los pasos de cebra en la calle Querol Lombardero, donde originalmente había tres pasarelas destinadas a la seguridad de los peatones a diferentes alturas y a día de hoy ya no queda ni una solo línea de esas señales, lo que supone un grave riesgo para cualquiera que cruza esa calle hacia el parque, recuerdan. 

Los y las estudiantes usan esta zona y cruzan “cuando todavía no es de día y la luz de las farolas es limitada” por lo que, argumentan las familias, aumenta el riesgo de atropellos. Reclaman al Concello que proceda a solucionar estas deficiencias, para lo cual ya está en marcha una recogida de firmas entre usuarios de la zona. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate
Redacción
El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción
Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita

Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce
Redacción
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica
Redacción