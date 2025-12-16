Denuncian el estado del parque de Pablo Iglesias en el entorno del Sofía Casanova

Los accesos al centro educativo están anegados Emilio Cortizas

No es la primera ocasión en la que se ha denunciado el estado de los accesos al IES Sofía Casanova por la parte próxima al parque de Pablo Iglesias. La demanda viene de atrás y, recientemente, vecinos de la zona y el grupo municipal del BNG se hacían eco de estas quejas. Ahora, es el ANPA del instituto ferrolano la que quiere llamar la atención sobre el que consideran “lamentable” estado del parque en las inmediaciones del instituto.

Apuntan que “cuando llueve, los caminos del parque se hacen intransitables, producto de la acumulación de agua”, lo que afecta directamente a una de las entradas del instituto que da precisamente al parque y por la que es mucho el alumnado que accede al centro, aun cuando “se convierte en un inmenso charco o un lodazal impracticable en cuanto llueve”.

Las familias del estudiantado denuncian que as arquetas pluviales del parque son inexistentes y el continuo acceso al tanque de tormentas de vehículos a través de una vía que no está pensada para ese uso, sino para el tránsito de peatones, provoca graves desperfectos en el camino.

Asimismo, llaman la atención sobre la desaparición de los pasos de cebra en la calle Querol Lombardero, donde originalmente había tres pasarelas destinadas a la seguridad de los peatones a diferentes alturas y a día de hoy ya no queda ni una solo línea de esas señales, lo que supone un grave riesgo para cualquiera que cruza esa calle hacia el parque, recuerdan.

Los y las estudiantes usan esta zona y cruzan “cuando todavía no es de día y la luz de las farolas es limitada” por lo que, argumentan las familias, aumenta el riesgo de atropellos. Reclaman al Concello que proceda a solucionar estas deficiencias, para lo cual ya está en marcha una recogida de firmas entre usuarios de la zona.