Crecen las pernoctas entre los peregrinos que llegan a la urbe para hacer el Camino

En la foto, la oficina de turismo del Puerto EC

Noviembre no es un buen mes para el turismo, eso no es ninguna sorpresa. Pero, pese a ello, según los informes elaborados por las oficinas municipales, tanto la del puerto como la de la plaza de España, la lectura que se puede hacer de los datos es “muy positiva”, en tanto que se está constatando mejoría en algunos aspectos que aportan mayor valor al destino, como pueden ser las pernoctas de peregrinos que hayan pasado por la oficina situada en Curuxeiras, que atiende sobre todo a este tipo de viajeros que realizan el Camino Inglés hacia Compostela.

Así, subrayan que “aínda que a cifra total de visitantes experimenta unha lixeira variación ao alza respecto ao ano anterior, a análise cualitativa dos indicadores revela unha evolución moi favorable naqueles aspectos que achegan maior valor ao destino”. Y es que se han incrementado las atenciones pero también las pernoctas. Lo que viene a reforzar “o posicionamento da cidade dentro da rede xacobea, e tamén contribúe a xerar un impacto económico máis sólido e sostido, ao atraer a un perfil de visitante que permanece máis tempo na zona e amosa un interese crecente polo seu patrimonio cultural, natural e urbano”, destacan los gestores turísticos.

Volviendo a los datos, los turistas nacionales han supuesto el 50,65% del total de los atendidos, frente a un 41,29% de visitantes internacionales y un 8,06% de locales.

También se ha hecho balance positivo de los datos obtenidos en la oficina de la Plaza de España en noviembre, incrementando las atenciones locales casi un 31% con respecto al año pasado, “mellorando así o seu papel como punto informativo de referencia e proporcionando unha base sólida para axustar as políticas de promoción e captación de visitantes en tempada baixa”, explican los profesionales.