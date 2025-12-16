Aparatoso accidente con un joven conductor herido en Ferrol

Efectivos del parque de A Gándara actuando en el punto Bombeiros de Ferrol

Un joven conductor ha resultado herido este martes al volcar con su vehículo cuando se incorporaba al Acceso Norte, la FE-15, en torno a las 7.15 horas, confirman desde el 112 Galicia, precisando que el vehículo circulaba en sentido A Coruña.

Fueron varios los particulares que contactaron con la Central de Emergencias para trasladar que el ocupante del turismo no podía salir por sus propios medios, pero al llegar los equipos de rescate ya había podido abandonar el interior por su pie.

Presentaba heridas leves, por lo que Urxencias Sanitarias-061 lo atendió primeramente en el punto y posteriormente lo trasladó al Complexo Hospiatalrio Universitario de Ferrol (CHUF). Hasta la zona se trasladó la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, además de los Bomberos, que se encargaron de la limpieza de la vía.

El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,0 y todavía no se conocen las causas por las que habría perdido el control al volante, explican desde el Concello. El coche impactó con el peralte del propio carril de incorporación y acabó volcado sobre su lateral izquierdo al salir proyectado.