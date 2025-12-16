Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Aparatoso accidente con un joven conductor herido en Ferrol

El siniestro se produjo en la incorporación al Acceso Norte desde Santa Mariña

Redacción
16/12/2025 13:48
Efectivos del parque de A Gándara actuando en el punto
Efectivos del parque de A Gándara actuando en el punto
Bombeiros de Ferrol
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un joven conductor ha resultado herido este martes al volcar con su vehículo cuando se incorporaba al Acceso Norte, la FE-15, en torno a las 7.15 horas, confirman desde el 112 Galicia, precisando que el vehículo circulaba en sentido A Coruña.

Fueron varios los particulares que contactaron con la Central de Emergencias para trasladar que el ocupante del turismo no podía salir por sus propios medios, pero al llegar los equipos de rescate ya había podido abandonar el interior por su pie.

Presentaba heridas leves, por lo que Urxencias Sanitarias-061 lo atendió primeramente en el punto y posteriormente lo trasladó al Complexo Hospiatalrio Universitario de Ferrol (CHUF). Hasta la zona se trasladó la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, además de los Bomberos, que se encargaron de la limpieza de la vía.

El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,0 y todavía no se conocen las causas por las que habría perdido el control al volante, explican desde el Concello. El coche impactó con el peralte del propio carril de incorporación y acabó volcado sobre su lateral izquierdo al salir proyectado.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Efectivos del parque de A Gándara se desplazaron a la zona

Una papelera ardiendo en la plaza de España moviliza a los Bomberos de Ferrol
Redacción
La comisión negociadora, tras la firma del convenio 2022-2029

Navantia tiene nuevo convenio más de tres años después del inicio de las negociaciones
X. Fandiño
Imagen de archivo de un tramo de la carretera de Castilla

Operativo por un atropello en la carretera de Castilla
Redacción
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

Últimas horas para optar a hacerse con localidades para ver el partido de Avilés
Juan Quijano