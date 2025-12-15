Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un árbol de Navidad de vidrio anima al reciclaje de los ferrolanos en estas fechas

La plaza de España cuenta con contenedores de los tres Reyes Magos durante estas fiestas

Redacción
15/12/2025 22:05
Encendido árbol de Ecovidrio
Encendido árbol de Ecovidrio
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Representantes de Ecovidrio, la Consellería de Medio Ambiente y el Concello acudieron este lunes a la inauguración de un árbol de Navidad, montado en la plaza de España, y con un mensaje especial, ya que está realizado de botellas y vidrio, para concienciar a la población del reciclaje en unas fechas de especial consumo como estas.

De hecho, los datos aportados apuntan a que se llegan a generar hasta el 20% de los desechos anuales de este tipo.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, incidió en que el sistema de recogida separada de envases de vidrio es el modelo más eficaz, eficiente y sostenible ambientalmente.

La conselleira, que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y de la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, María José Echevarría, hizo hincapié en que hay que seguir avanzando en el reciclaje, en la reutilización y en la reducción de los residuos para que la comunidad sea más respetuosa con el medio ambiente y camine con paso firme hacia la economía circular.

El árbol de Navidad de Ecovidrio tiene 10 metros de altura y está formado por 2.000 botellas de vidrio reciclado y se enmarca en la campaña informativa de la entidad para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en Navidad.

El encendido del árbol de Nadal se completó con el reparto de bolsas para el reciclaje de vidrio y pequeños acebos y con acciones de concienciación y educación mediante actividades dirigidas, en una carpa que contó con educadores ambientales.

Habrá iglús de reciclaje en la plaza durante las fiestas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Fene prepara la selección de pajes reales para colaborar en la cabalgata de Reyes Magos
Redacción
Luces navideñas frente al concello de Narón

Celebración de talleres de cantos tradicionales en Narón, de la mano de Semente de Trasancos
Redacción
Daniel Valencia, psicólogo del Hospital Ribera Juan Cardona

¿Por qué la Navidad genera tristeza si es un período festivo?
Redacción
Las del Ferrol Atletismo, en el podio

Ferrol, Ría, Narón, Equilibrio, Cedeira, Olympo y Triatlón Ferrol brillan en el Provincial de cross
Miriam Tembrás