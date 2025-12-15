Un árbol de Navidad de vidrio anima al reciclaje de los ferrolanos en estas fechas

Encendido árbol de Ecovidrio Emilio Cortizas

Representantes de Ecovidrio, la Consellería de Medio Ambiente y el Concello acudieron este lunes a la inauguración de un árbol de Navidad, montado en la plaza de España, y con un mensaje especial, ya que está realizado de botellas y vidrio, para concienciar a la población del reciclaje en unas fechas de especial consumo como estas.

De hecho, los datos aportados apuntan a que se llegan a generar hasta el 20% de los desechos anuales de este tipo.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, incidió en que el sistema de recogida separada de envases de vidrio es el modelo más eficaz, eficiente y sostenible ambientalmente.

La conselleira, que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y de la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, María José Echevarría, hizo hincapié en que hay que seguir avanzando en el reciclaje, en la reutilización y en la reducción de los residuos para que la comunidad sea más respetuosa con el medio ambiente y camine con paso firme hacia la economía circular.

El árbol de Navidad de Ecovidrio tiene 10 metros de altura y está formado por 2.000 botellas de vidrio reciclado y se enmarca en la campaña informativa de la entidad para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en Navidad.

El encendido del árbol de Nadal se completó con el reparto de bolsas para el reciclaje de vidrio y pequeños acebos y con acciones de concienciación y educación mediante actividades dirigidas, en una carpa que contó con educadores ambientales.

Habrá iglús de reciclaje en la plaza durante las fiestas.