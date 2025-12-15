Mi cuenta

“Tolkien e o mar”, nueva entrega de la Cátedra Jorge Juan para el próximo miércoles en Exponav

El ponente será José María Miranda Boto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Redacción
15/12/2025 01:44
Anterior edición de la Cátedra el pasado mes de octubre, con Patricia Faraldo
Anterior edición de la Cátedra el pasado mes de octubre, con Patricia Faraldo
Daniel Alexandre
La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav acoge este miércoles 17 de diciembre, a las 19.00 horas, la tercera conferencia enmarcada en este curso de la Cátedra Jorge Juan que impulsa la Universidade da Coruña junto a la Armada y bajo la dirección de la profesora Alicia Munín, de la EPEF. 

En esta ocasión, la temática gira en torno a “Tolkien e o mar” y el encargado de disertar sobre la relación del famoso autor británico con el medio marino será José María Miranda Boto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la USC. 

El ponente ha escrito, entre otras obras, monográficos sobre “El Derecho en Tolkien” y “Law, Society and Government in J.R.R. Tolkien’s Works” —valiéndole este último el reconocimiento del Mythopoeic Award on Inkling Studies—, además de haber impartido conferencias sobre el mundo del escritor en universidades españolas y europeas. 

En esta ocasión, ahondará en aparición del mar en títulos tan conocidos como el “El Silmarillion” o “El Señor de los Anillos”, donde “representa tanto a nostalxia por un paraíso perdido como a promesa do inalcanzable”, así como un espacio de peligro, avanza. 

