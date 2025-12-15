Sesión infantil ilustrada en el Museo Naval para reforzar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial
Las actividades están organizadas por Cites
El Museo Naval de Ferrol acoge el próximo lunes 22 una nueva actividad, en colaboración con Cites Ferrol, con el fin de promover el patrimonio ilustrado de la ciudad y dar un paso más en ese camino hacia la declaración de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.
De este modo, el museo abrirá sus puertas entre las 11.00 y las 13.30 horas para acoger una actividad dirigida a los niños y niñas entre 5 y 10 años.
Se trata de una iniciativa gratuita, que consistirá en una pequeña visita guiada al museo, un taller de maquillaje ilustrado y otro de camafeos de la época. Además, los asistentes bailarán, jugarán y finalizarán la sesión con un chocolate con churros.
Las plazas son limitadas, por lo que es preciso inscripción previa enviando un mensaje escrito de whatsapp al número 678 466 120, indicando el nombre completo del niño o niña participante.
Con este tipo de iniciativas, el Museo Naval –antiguo prisión de San Campio– se muestra como un espacio siempre abierto a todos los visitantes que se acercan a nuestra ciudad y se suma al objetivo de convertir a Ferrol en el primero destino ilustrado de España.