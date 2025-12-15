Mi cuenta

Diario de Ferrol

Protesta de los conductores de buses ante el edificio de la Xunta

La nueva jornada de huelga dejó prácticamente inmóvil la estación, con apenas salidas de servicios

Redacción
15/12/2025 22:17
Huelga de autobuses
Concentración ante el edificio de la Xunta
Emilio Cortizas
La huelga en el transporte de viajeros por carretera ha tenido un seguimiento en Ferrol “moi mayoritario” en su segunda jornada, como ha confirmado Xavier Rodríguez, representante del sindicato CIG Transportes en Ferrol.

La jornada, indicaron los convocantes, se desarrolló de forma pacífica, sin “ningún tipo de incidencia salientable”, y se ha completado con una concentración de conductores frente al edificio administrativo de la Xunta de la ciudad naval, convocada a las 11.00 horas.

El representante sindical explicó que la situación es “semellante á xornada do pasado venres”, apuntando que las empresas están dando “órdenes de no salir” a sus conductores.

De hecho, muchos viajeros acudieron a la estación de autobuses de Ferrol en la jornada de este lunes, teniendo en cuenta los servicios mínimos anunciados, y se encontraron con que no salía ningún autobús.

“Entendo que o que queren é emprender unha política conservadora á hora de non arriscar os vehículos, porque evidentemente hai unha afluencia, digamos, de piquetes masiva que pode dar lugar a algún tipo de problemática e son as empresas as que están parando incluso servicios mínimos”, declaró Rodríguez.

Pese a la alta respuesta a la huelga convocada estos días, desde el sindicato lamentan que no haya habido avances en las reclamaciones y negociaciones al respecto, si bien señalan que el pasado jueves recibieron, a iniciativa de la patronal, una petición de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais, que fue calificada de “irresponsable” por no haberse convocado con más antelación.

Pese a las críticas por un anuncio que la CIG vinculó con el intento de desactivar el paro del viernes pasado, el encuentro entre las partes sí se producirá mañana miércoles y de él esperan un cambio sobre la última oferta salarial presentada: un 1,2% de subida.

