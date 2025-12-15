Multitudinaria inauguración del belén de Cristo Rey con chocolatada y música familiar

Quien complete la ruta belenista se llevará un diploma, un dulce y un regalo F. C.

Con la ya mítica “All I Want for Christmas Is You” interpretada por la AM Virgen del Carmen y sirviendo un chocolate solidario abrió este domingo el Grupo de Fieles de Cristo Rey su belén en el emplazamiento habitual: la esquina de la calle Dolores con Coruña.

Lo hizo, además, firmando un éxito de público familiar y dando el pistoletazo de salida a una amplia programación que convierte a su Nacimiento en uno de los epicentros de la actividad navideña en la ciudad naval.

Esperanza Suárez, profesora, organizadora del Tercio y una de las responsables de la iniciativa, explica que se trata del quinto año en el que exponen la fantástica obra de Sebastián Ávila, Chano, belenista gaditano afincado en Ferrol, siendo “un poco diferente a los que se ven por la zona porque tiene profundidad y hay que ir buscando los lugares escondidos, las figuras ocultas”.

Detalle de una parte del belén que se puede ver en el local F. C.

A su lado, en el escaparate de la antigua zapatería Ultra, se muestran los misterios confeccionados con materiales reciclados por el alumnado de 3º y 4º de Primaria para que los visitantes puedan votar por sus favoritos, recibiendo un premio el próximo 4 de enero a las 19.00 horas los que reciban un mayor número de apoyos.

Programación

Pero no será esta la única cita ni mucho menos. El día 20, de 18.30 a 20.00, Chano impartirá un taller belenista en el local (6 euros); el 21 estará el coro de San Julián ofreciendo un recital de “panxoliñas” a las 18.30 y habrá bingo infantil (1 euro); el 26 se celebrará un “Escape City de Nadal”, de 18.00 a 20.30, con muchas sorpresas (5 euros); el 30, a las 20.00, se sortearán las tres cestas de Navidad (las rifas se pueden comprar a 1 euro); el 3 de enero, de 18.00 a 20.00, los Reyes Magos harán una visita adelantada con photocall, y el día 4, además de los galardones, repetirán el bingo infantil como antesala de la clausura, que será al día siguiente.

Seis coches de la Policía para silenciar un popurrí de Miliki en el centro de Ferrol Más información

El horario de visitas es de 17.30 a 20.30 y abren todos los días excepto 24, 25, 31 y 1 de enero. Además, todo el dinero recaudado irá destinado a sostener el belén y, de forma especial este año, a restaurar la imagen de Cristo Rey.

Aunque acudió la Policía por una llamada vecinal, la cita no se vio empañada y fue un éxito de público F. C.

Credenciales

Por tercer año consecutivo, con la idea de dar a conocer los belenes de la zona, desde Cristo Rey lanzan la “Credencial Camiño de Belén” que se puede recoger gratis.

En ella formulan unas preguntas sobre cinco de los nacimientos visitables en Ferrol y una vez respondidas tendrá que entregarse de vuelta en su local para llevarse a cambio una piruleta de Navidad, un diploma acreditativo y la silueta del Misterio para colgar del árbol.