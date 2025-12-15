Mi cuenta

Los conciertos navideños en Ferrol, sorprendidos por los avisos a la Policía por altercado en la calle

El alcalde espera que sea un hecho puntual y no se convierta en habitual

Redacción
15/12/2025 22:23
Momento de la actuación de la AM Virgen del Carmen en la inauguración del belén de Cristo Rey este domingo
F. C.
Los villancicos, canciones infantiles y de todo tipo que la Agrupación Virgen del Carmen interpretó el pasado domingo en la calle Dolores, coincidiendo con al inauguración del belén de Cristo Rey, se vieron ensombrecidos por la presencia policial, alertada por una llamada que hablaba de altercados en la calle. Tras la pertinente comprobación de que la actividad contaba con el permiso correspondiente, la situación se quedó solo en una anécdota, pero que puso de nuevo sobre la mesa dónde se encuentra el límite de las actividades al aire libre y en las calles, tras la aprobación de la ordenanza municipal de ruidos.

La propia agrupación emitió el mismo día de la actuación –el pasado domingo– un comunicado en el que relataban la presencia de cuatro coches de la Policía Local y dos patrullas de la Nacional los que se personaron porque “algún vecino realizó múltiples llamadas durante la actuación alegando una supuesta reyerta con zarandeos y peleas”.

Tras aclarar que “dichas afirmaciones no se correspondían en absoluto con la realidad de lo que allí estaba ocurriendo” indicaron que “la situación no pasó a mayores” y que la Policía solicitó la documentación a los responsables del evento, el Grupo de Fieles de Cristo Rey, “tras lo cual, los agentes abandonaron el lugar”.

Apoyos

No fueron pocos los apoyos que la agrupación tuvo desde ese momento, con críticas a llamadas continuadas por parte de algún vecino o vecina concreto de la calle afectada, que a menudo acude a su derecho de alertar a la Policía por lo que considera que es una actividad molesta o ruidosa, a su juicio.

Desde algunas entidades vecinales como la de Caranza se manifestó el apoyo expreso a los afectados, poniendo sobre la mesa la necesidad de que el Concello analice cómo se van a evitar situaciones como estas “porque los ferrolanos y ferrolanas no queremos una ciudad triste y oscura”.

El alcalde, José Manuel Rey, matizaba este lunes que “los vecinos tienen derecho a requerir la presencia de la policial”, pero insistió en que “la actividad estaba autorizada, se comprobó que estaba todo correctamente y que lo que la formulación de la llamada decía no era tal cosa”.

Rey apeló a la “moderación” y a la compatibilidad con las fiestas “que no afectan al orden público” e incidió en que espera que “esto no se convierta en un problema habitual y que haya sido únicamente un caso puntual y anecdótico”.

