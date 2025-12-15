Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Licitado por 6,4 millones de euros el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas

El contrato tendrá una duración de tres años, triplicando el presupuesto del anterior

J. Guzmán
J. Guzmán
15/12/2025 22:06
El anterior contrato estaba pendiente de renovación desde el año 2018
El anterior contrato estaba pendiente de renovación desde el año 2018
D. Alexandre
El gobierno local de Ferrol ha iniciado esta semana el proceso de licitación del servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas del término municipal, un contrato de 2014, caducado en 2018, y que desde entonces estaba pendiente de renovación.

Según detalló el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno en la que se dio luz verde al procedimiento, el encargo tendrá una duración inicial de tres años y cuenta con un presupuesto de 6.424.629 euros –impuestos incluidos–, a razón de 2,1 millones por ejercicio. El coste actual de esta prestación, sostuvo el regidor, asciende a 765.000 euros por anualidad, por lo que el nuevo contrato “case triplica” la dotación del ya finalizado.

Temos unha aposta importantísima polo deporte, así o din as adxudicacións que xa temos realizado nese gran proxecto, que son moitas iniciativas sumadas, da Cidade do Deporte, pero hai que avanzar tamén no día a día”, expuso Rey Varela, insistiendo en la importancia de “garantir que os servizos funcionen correctamente”. En este sentido, el alcalde detalló que el ámbito de actuación del encargo incluye los complejos de A Malata y Javier Gómez Noya, los pabellones de Esteiro y el Ensanche “e espazos susceptibles de acoller actividades deportivas ou eventos na vía pública”.

