La Xunta aporta 2,8 millones a diez proyectos de inclusión social

La asociación Provivienda se beneficia con 670.500 euros de ayuda autonómica para sus servicios

Redacción
15/12/2025 22:28
Reunión de la delegada con Provivienda
Reunión de la delegada con Provivienda
Cedida
La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunió este lunes con la directora de la Asociación Provivienda en Galicia, Ana Pardo, para conocer el trabajo que desarrolla esta entidad sin ánimo de lucro que actúa a nivel estatal para mejorar la realidad socio-residencial y promover el derecho a una vivienda digna. Esta es una de las entidades de la zona beneficiadas con ayudas de la Xunta a proyectos de inclusión social.

Tal y como indicó la delegada territorial, es una de las diez asociaciones que operan en el ámbito territorial de Ferrol que reciben este año subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios de la Consellería de Política Social e Igualdad.

La cuantía que reciben asciende a 2,8 millones de euros y en el caso de Provivienda la aportación autonómica suma 670.500 euros.

Esta entidad gestiona 65.000 viviendas en 14 comunidades autónomas e inició su actividad en Galicia en 2017. Desde entonces, ha facilitado el acceso a una vivienda digna a más de 300 personas. En la ciudad de Ferrol gestionan, hasta ahora, dos hogares.

Aneiros destacó el importante papel que desempeña la entidad y recordó que el ejecutivo autonómico colabora también con la asociación desde 2017 través de las ayudas con cargo al IRPF para la financiación de diferentes programas en los ámbitos de la inclusión social, discapacidad, familia o mayores.

Esta reunión de trabajo se enmarca dentro de la ronda de contactos que, de manera continua, viene manteniendo la delegada territorial con diferentes agentes del tejido asociativo de la zona

