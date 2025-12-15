La gripe asola Galicia pero se contiene en el Área Sanitaria de Ferrol

Las autoridades sanitarias vuelven a recomendar su uso en centros médicos y hospitalarios J. Meis

Los datos indican que el pico de la ola de gripe de este año está por llegar y lo hará en las próximas semanas y con ello el aumento, todavía más, de la incidencia en centros de salud y hospitalarios, donde los ingresos siguen al alza.

La de Ferrol es el Área Sanitaria que mejor está llevando la ola de gripe de esta campaña, decretada a mediados de noviembre. Con los datos de la semana 49 en la mano (hasta el 7 de diciembre), la tasa de consultas por gripe en atención primaria es de un 46,2%, casi la mitad de las atenciones registradas son por este motivo. Este dato supone que se alcancen ya las 122,1 consultas por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, los datos globales indican que la mayor tasa de consulta se corresponde con bebés y niños de 0 a 4 años, seguido del grupo poblacional de 5 a 19, con 1.639 consultas frente a 513, cada grupo. Además, en todas las áreas, sin excepción, ha aumentado el número de consultas por este motivo con respecto a la semana anterior.

Analizando el capítulo de los ingresos hospitalarios de la semana en estudio, han ascendido a 332 las personas con gripe confirmada, lo que equivale a un 20% más que los siete días previos, cuando se contabilizaron 272.

En el capítulo de ingresos, Ferrolterra alcanza la segunda tasa más elevada de todas las demarcaciones

El aumento de ingresos se ha dado en todos los grupos de edad pero especialmente en la población de más de 80 años, con una subida del 35,6%. Los ingresos en el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide en las últimas semanas por esta cuestión siguen un ritmo creciente pero por debajo del pico de la semana 46, que llegó a los 18,7 ingresos por cada 100.000 habitantes. En la semana 49 la tasa se sitúa en los 13,4, siendo, no obstante, una de las tasas más elevadas, la segunda de Galicia junto con Ourense, que presenta idéntica cifra.

Este dato contrasta bastante con la baja incidencia en la atención primaria con respecto a otras áreas, ya que en el caso de los ingresos hospitalarios Ferrol registra la segunda tasa más elevada, con 13,4 internamientos por cada 100.000 habitantes. Una cifra solo superada por el Área Sanitaria de Lugo, con un nivel de 18,7.

Asimismo, la previsión que se hace desde la Xunta es que en las próximas dos semanas la tasa de consulta por gripe aumenten del 122,1 al 135,5 y 144,2 personas por cada 100.000 habitantes. Además, desde el principio de la campaña los ingresos totales ascendieron a 1.675.

Covid

Las tasas semanales de consultas por covid en las últimas semanas no han hecho más que descender. En Ferrol los niveles han pasado de las 5,4 atenciones en la semana 44 a las 2,2 de los últimos siete días. En este capítulo, la ferrolana también se sitúa entre las áreas con el nivel más bajo de consultas en la atención primaria por este hecho, junto con la de Santiago.

En cuanto a los ingresos por covid no se ha registrado ninguno en Ferrolterra entre la semana 48 y 49, como acontece también en Santiago. A nivel de Galicia, el número de internamientos ha sido de 14, un 42% menos que la semana previa.

En lo relativo al virus respiratorio Sincitial, apenas se han producido ingresos en ninguna de las áreas gallegas.

Desactivación de página web covid

En otro orden de asuntos el pasado 30 de noviembre dejaba de estar operativa la página de datos covid habilitada por el Sergas durante la pandemia, una herramienta muy útil para conocer el desarrollo del virus en sus numerosas olas desde su irrupción, así como la incidencia por zonas del virus. El descenso paulatino de contagios e ingresos ha propiciado su cierre.