Diario de Ferrol

Ferrol

La eliminación del tapón de la calle Gregorio Baudot avanza con la compra del número 23

La adquisición del inmueble se suma a la cesión del situado en el 21, permitiendo así la supresión de esta barrera

J. Guzmán
J. Guzmán
15/12/2025 21:56
El conjunto de los números 21 y 23 del vial es “incompatible” con el ordenamiento del PXOM
El conjunto de los números 21 y 23 del vial es “incompatible” con el ordenamiento del PXOM
E.C.
La eliminación del tapón urbanístico de la calle Mestre Gregorio Baudot, en el barrio de A Magdalena, ya se encuentra un paso más cerca de ser una realidad. Hoy mismo, el alcalde, José Manuel Rey, informó del acuerdo en Xunta de Goberno Local de la adquisición del número 23 del mencionado vial. Esta compra, recordó, se suma así a la donación del 21 en mayo de 2024, de modo que, cuando se complete la operación, los dos inmuebles que conforman dicha barrera arquitectónica pasarán a ser de titularidad pública.

En este sentido, el regidor ferrolano recordó que la iniciativa, una de las demandas históricas de los vecinos del barrio, permitirá resolver el tapón “e avanzar na execución do sistema viario previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)”, lo que se traducirá en una “notable” mejoría “da seguridade dos veciños e o tráfico rodado nesta contorna”. El coste del inmueble, en avanzado estado de abandono, será de 8.400 euros.

Asimismo, desde el Concello se explicó posteriormente que la edificación es “incompatible” con lo establecido en el PXOM al estar afectada por un viario, “atopándose incursa no réxime de fóra de ordenación”. De este modo, la compra permitirá la eliminación de ambas construcciones, ampliando el trazado de la calle en su conexión con Atocha y mejorando la incorporación de vehículos tanto desde Mestre Gregorio Baudot como desde Sol.

