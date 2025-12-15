Ferrol se prepara para un gran hito: el viernes comienza el derribo de la muralla del Arsenal

Actuaciones previas de retirada de las albardillas EC

A las actuaciones de retranqueado de la verja en el entorno del antiguo cuartel de marinería, a la tala de especies en la zona verde próxima a la muralla y a la eliminación de la parte ornamental del muro, con valor histórico, sigue el próximo viernes 19 el momento más esperado desde hace décadas, la eliminación de la muralla, un acto que da en sí nombre a todo el proyecto "Abrir Ferrol ao Mar", porque de eso se trata, de romper la barrera física entre la parte civil y la militar de la ciudad naval.

Así lo daba a conocer en la mañana de este lunes el alcalde, José Manuel Rey, indicando que el Concello continúa avanzando en su proyecto de ciudad con la consecución de nuevos acuerdos que permiten hacer realidad una de las actuaciones más ambiciosas y esperadas, el proyecto de Abrir Ferrol al mar.

"Comenzará a demolición do muro, símbolo dunha etapa que queda atrás e emblema da gran transformación que xa está en marcha”, sentenciaba el regidor.

El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia y de la ministra de Defensa, lo que, según el alcalde, “reflexa a importancia institucional e histórica deste proxecto para Ferrol e para Galicia”.

El regidor puso también en valor el alcance global de la actuación, resaltando que el resultado final será el cambio completo de la fachada marítima de Ferrol, con un carril bici y una senda verde y azul de más de 10 kilómetros, convirtiéndose en la transformación urbanística más ambiciosa de la ciudad.