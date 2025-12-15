Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol se prepara para un gran hito: el viernes comienza el derribo de la muralla del Arsenal

"Abrir Ferrol ao Mar" comienza a ser una realidad y el acto contará con la presencia de la ministra de Defensa y el presidente de la Xunta

Redacción
15/12/2025 15:43
muralla
Actuaciones previas de retirada de las albardillas 
EC
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

A las actuaciones de retranqueado de la verja en el entorno del antiguo cuartel de marinería, a la tala de especies en la zona verde próxima a la muralla y a la eliminación de la parte ornamental del muro, con valor histórico, sigue el próximo viernes 19 el momento más esperado desde hace décadas, la eliminación de la muralla, un acto que da en sí nombre a todo el proyecto "Abrir Ferrol ao Mar", porque de eso se trata, de romper la barrera física entre la parte civil y la militar de la ciudad naval.

Así lo daba a conocer en la mañana de este lunes el alcalde, José Manuel Rey, indicando que el Concello continúa avanzando en su proyecto de ciudad con la consecución de nuevos acuerdos que permiten hacer realidad una de las actuaciones más ambiciosas y esperadas, el proyecto de Abrir Ferrol al mar. 

"Comenzará a demolición do muro, símbolo dunha etapa que queda atrás e emblema da gran transformación que xa está en marcha”, sentenciaba el regidor.

El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia y de la ministra de Defensa, lo que, según el alcalde, “reflexa a importancia institucional e  histórica deste proxecto para Ferrol e para Galicia”.

El regidor puso también en valor el alcance global de la actuación, resaltando que el resultado final será el cambio completo de la fachada marítima de Ferrol, con un carril bici y una senda verde y azul de más de 10 kilómetros, convirtiéndose en la  transformación urbanística más ambiciosa de la ciudad.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El cuadro valexo ocupa la penúltima posición

Pleno de derrotas para los representantes locales en la jornada de Preferente
Redacción
Receta de vieiras a la gallega

Receta | Vieiras a la gallega
Redacción
Anterior edición de la Cátedra el pasado mes de octubre, con Patricia Faraldo

“Tolkien e o mar”, nueva entrega de la Cátedra Jorge Juan para el próximo miércoles en Exponav
Redacción
Quien complete la ruta belenista se llevará un diploma, un dulce y un regalo

Multitudinaria inauguración del belén de Cristo Rey con chocolatada y música familiar
Marta Corral