Ferrol ganó en cuatro años casi 2.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social

En el último año aumentaron las afiliaciones en la urbe en más de 550 personas Jorge Meis

Ferrol sumó en apenas cuatro años, entre el comienzo del otoño de 2021 y el pasado mes de octubre, cerca de 2.000 cotizantes a la Seguridad Social. Fueron, en concreto, 1.968, prácticamente todos en el régimen general, es decir, por cuenta ajena, lo que le permitió amortiguar el descenso generalizado en las otras modalidades, con la excepción de los trabajadores agrarios, que, si bien se duplicaron en número –de 22 a 44–, apenas son representativos en el conjunto del mercado laboral de la ciudad.

La evolución de las cifras desde el año de la pandemia –2020, con impacto en el ejercicio siguiente– augura que la tendencia creciente se prolongará. El sector naval es el primer responsable de este nuevo escenario que, si se cumplen las previsiones actuales, todavía se reserva lo mejor para el periodo 2026-2035, tal como avanzó hace diez días en el Foro Conecta Galicia el director del astillero de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, que cifró en un millar el número de trabajadores y trabajadoras que se necesitarán para afrontar toda la carga de trabajo que hay por delante: la construcción de las cinco fragatas de la serie F-110 para la Armada española, la modernización de las cinco unidades de la clase anterior, la F-100, o la construcción del Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– que sustituirá al “Patiño”.

Tras pasar de los 18.486 cotizantes a la Seguridad Social en 2021 a los 20.454 en el mes de octubre, la ciudad marcó además un hito: superar las 20.000 afiliaciones durante varios meses seguidos, algo que no sucedía desde 2011, coincidiendo también con el comienzo del “valle” en la construcción naval, concretamente en el programa para la Royal Australian Navy con los buques “Canberra” y “Adelaide”.

Con estas cifras, Ferrol aumenta en un 10,6% sus cotizantes en apenas cuatro años, un incremento que solo supera la ciudad de A Coruña, que pasó de los 91.000 a los 101.000, es decir, un 10,9% más. Por detrás están el resto, empezando por Ourense, que registra una subida del 10,3% –ahora tiene 40.665 afiliados–; Santiago, que también crece un 10% y supera los 43.650; Lugo, con un 7,8 –41.255–; Vigo, con más de un 7% y más de 119.000 trabajadores y trabajadoras; y Pontevedra, que aumenta un 6,6% el número de afiliaciones hasta situarse en las 32.400.

La práctica totalidad de la tendencia positiva del mercado laboral de Ferrol tiene que ver, como es lógico, con el régimen general, mientras que el resto ha ido perdiendo peso, aunque cada uno en diferente medida. Así, los autónomos eran exactamente 3.000 hace cuatro años y ahora son 2.899, es decir, 101 menos; el de trabajadores del mar pasó de los 287 a los 231 y el de empleados del hogar perdió 25 cotizantes, al pasar de los 431 a los 406.

El segundo gran concello de la comarca, Narón, también ha registrado una evolución positiva. En 2021 había 14.041 residentes cotizantes, cuando ahora son 15.334, es decir, un 9,2% más y, al igual que Ferrol, con el régimen general como principal palanca: 1.455 nuevos afiliados para “maquillar” la caída en otras modalidades: los 130 autónomos que se quedan por el camino –2.023–, los veinte que pierde el sector de trabajadores del mar –ahora son 134–, la misma cantidad que desciende el régimen de trabajadores del hogar –237–. Del mismo modo que en Ferrol, el régimen agrario mejoró sus cifras, pasando de las 39 a las 46 personas afiliadas.

El tercer municipio, Fene, también presenta una tendencia positiva, con 267 cotizantes más que hace cuatro años –ahora son 4.551–, todos ellos –325– del régimen general, para compensar una caída en el resto de los sistemas de cotización. En As Pontes la evolución fue más irregular, condicionada por el cierre definitivo de la central térmica, pero, con todo, hay ahora más cotizantes –28– que los que había en 2021 –3.654–, con la particularidad de la caída de un 10% del número de autónomos, que desciende hasta los 620.

En el resto de los municipios de Ferrolterra hay un poco de todo. Destaca, entre los que crecen, Ares, que pasó de los 1.970 cotizantes a los 2.150, es decir, 180 más, números brutos que solo superan Ferrol, Narón y Fene, por este orden. También por encima del centenar de nuevos trabajadores y trabajadoras están Cabanas –165 más, para un total de 1.270–, Mugardos, con 137 –hasta los 1.781–; Neda, con 132 –1.753– y Valdoviño, con un centenar más –2.380–.

En el lado de los números negros están también Cedeira, que mejora en 87 afiliados y afiliadas con respecto a 2021 –ahora son 2.242–, As Somozas, con 39 –hasta los 380–, y también Pontedeume –11 más para un total de 2.679 – y Moeche, con dos más –451–.

Los otros siete concellos de Ferrolterra han dibujado la tendencia contraria, la de la pérdida de afiliación. Los más impactantes son Monfero, que en septiembre de 2021 tenía 774 cotizantes por los 695 actuales, y Mañón, que se deja 65 de los 430 que tenía. También en números rojos están Ortigueira, con 51 trabajadores menos –1.718 en el presente–; Cerdido, con veinte –ahora son 333–; San Sadurniño, con 12 –989–; Cariño, con seis –1.110– y A Capela, con dos –447–, si bien en estos tres últimos la comparación con el año 2024 es favorable.