Diario de Ferrol

Ferrol

Exponav abre el plazo para acudir a las actividades de su programa especial de Navidad

Películas y talleres dirigidos a los más pequeños de la casa se suman a exposiciones y charlas convocadas

Redacción
15/12/2025 22:32
La Navidad llega a Exponav con actividades para los más pequeños
AEC
La Fundación Exponav organiza un año más sus talleres de Navidad para el público infantil, con el objetivo de ayudar a conciliar la vida familiar y laboral y también de introducir a los más pequeños en el conocimiento del Museo de la Construcción Naval.

Las actividades se desarrollarán los lunes 22 y martes 23 de 10 de la mañana a una de la tarde, dirigidas a niños y niñas de entre seis y once años de edad.

El plazo de inscripción se abre hoy mismo para los miembros del club infantil Cormonav y entre el 17 y el 21 para el resto de niños y niñas interesados. Podrá reservarse plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico talleresexponav@gmail.com.

El taller del lunes lleva por título “Aventura en el océano” y contará con la proyección de una película y de diferentes actividades como el montaje de una maqueta de Lego.

El martes 23 se celebrará la “Navidad en Exponav”, con una nueva proyección de cine y la realización de manualidades centradas en la decoración de bolas de Navidad y la confección deestrellas de papiroflexia.

Actividad de esta semana

Por otra parte, este jueves 18 es el último día para visitar la exposición de pintura y fotografía del Liceo Europeo de las Artes “La Galicia mágica”, que dará paso a otra de maquetas de edificios de Ferrol obra de Carlos Macías. Será inaugurada el día 19 a las siete de la tarde.

Antes de eso, este miércoles, en la sala Carlos III a las 19.00 horas se celebrará una nueva conferencia de la Cátedra Jorge Juan, a cargo del catedrático de Derecho del Trabajo de la UDC José María Miranda Boto y que tratará sobre el tema “Tolkien y el mar”.

Al día siguiente a la misma hora se presentará un nuevo libro de la colección de memoria histórica coordinada por Guillermo Llorca y firmado por varios autores, en esta ocasión dedicado a la parroquia ferrolana de Doniños.

