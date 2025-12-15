El Gobierno aprueba un suplemento de 443 millones para el programa de las fragatas F-110

La "Bonifaz" se botó el 11 de septiembre Daniel Alexandre

El Consejo de Ministros autorizó en su reunión de la semana pasada la modificación de la orden de ejecución para la construcción de las cinco fragatas de la serie F-110 para la Armada.

El Gobierno justifica este incremento en que durante el desarrollo del diseño del buque y la definición del alcance de los sistemas que lo integran “han surgido necesidades de cambios por mejoras técnicas o por consecuencias imprevistas e ineludibles”.

Es por ello, explica el Ejecutivo, que es necesario modificar la orden de ejecución, incrementando no solo el precio total del programa, sino también el plazo de ejecución.

De este modo, el valor de la modificación supera los 443 millones de euros y el periodo de desarrollo de las cinco unidades de superficie que se fabricarán íntegramente en el astillero de Navantia Ferrol se extiende hasta julio de 2033, cuando está prevista la entrega de la última unidad, la F-115.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó ayer en el acto de entrega del galardón empresarial de Cofer a Leche Celta en el Casino Ferrolano, que la apuesta del Ejecutivo central con la ciudad y su comarca asciende a 8.000 millones, entre la construcción de estas cinco nueva fragatas, que tendrán su base en Cádiz –sustituyen a las F-80–, la fabricación de un BAC para relevar al “Patiño” y la modernización de las cinco unidades F-100, con una inversión de 3.500 millones.

Por otra parte, hoy martes tendrá lugar en Madrid la firma del convenio colectivo de Navantia para el periodo 2022-2029, un marco laboral que se negocia desde hace más de tres años –la vigencia del anterior concluyó el 31 de diciembre de 2021– y cuya rúbrica autorizaron la semana pasada tanto el departamento de Costes del grupo naval público como el Ministerio de Hacienda.

El nuevo texto fue aprobado definitivamente en referéndum el pasado 16 de octubre por más del 63% de la plantilla de los diferentes centros de trabajo. Desde entonces, los sindicatos, a través del comité intercentros, han venido reclamando la firma inmediata y, de hecho, la semana pasada se produjeron paros para forzar el desbloqueo. El viernes, finalmente, la empresa comunicó a la parte social la fecha elegida para la firma del nuevo marco laboral.

Desde la mayoría sindical de Navantia Ferrol –MAS y CIG– se defendió desde el comienzo el “carácter positivo” del nuevo texto, con la vista puesta en el futuro y el crecimiento de la compañía –a través de la plantilla y la modernización de los procesos productivos–, así como la ordenación de las categorías y unos baremos compartidos.