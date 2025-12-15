El Concello solicita a Transportes la cesión de dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14

Los proyectos en marcha en San Xoán están afectados por la FE-13 D. Alexandre

El gobierno local de Ferrol solicitará esta semana al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cesión de dos tramos de los viales FE-13 y FE-14 de cara a avanzar en proyectos clave para la ciudad naval. Según relató este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, se trata de los segmentos situados entre los puntos kilométricos 0 +000 y 2 +080 de la FE-13 –la totalidad de la avenida Nicasio Pérez y su continuación hasta la glorieta de Basanta– y del 1 +120 al 2+050 de la FE-14 –entre el final del puente de As Pías hasta el inicio del nuevo bulevar–.

Así, en el primero de los casos el alcalde justificó la solicitud, en relación al barrio de San Xoán, en base a los proyectos que se encuentran actualmente en marcha, es decir, el desarrollo del futuro centro de salud y del nuevo campo de fútbol del barrio. En este sentido, ambas iniciativas se encuentran en la zona de afectación del vial, por lo que el traspaso facilitaría las tramitaciones y agilizaría el inicio de las obras.

En el segundo, Rey Varela explicó que la diferencia de cotas entre A Gándara y Caranza dificulta el acceso a los vecinos a equipamientos como la zona verde que se está realizando en As Pías y el parque del Montón, además de ser incompatible con el Plan Ferrol 2030.