Cofer reconoce “los valores” de Leche Celta con su galardón empresarial

José Manuel Rey, Javier Bretón y Cristóbal Dobarro, este lunes en el Casino Emilio Cortizas

Leche Celta, la compañía que nació en 1989 en Pontedeume, ha recibido este lunes la máxima distinción que concede la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– en un acto que, por primera vez, acogió el Casino Ferrolano y al que asistieron representantes de las cuatro administraciones públicas y del sector privado comarcal.

El presidente de la patronal, Cristóbal Dobarro, destacó en su intervención los méritos de una firma que hace tiempo dejó de ser familiar para convertirse en uno de los referentes del sector lácteo gallego. El premio de Cofer llega apenas unos días después de que la empresa homenajeada anunciase su fusión con el grupo CLUN para crear CoRural. Esa transformación se sustenta, sin embargo, en “los mismos valores” que Leche Celta ha venido desarrollando a lo largo de su trayectoria sobre la base del “trabajo diario” y la “apuesta por el territorio, por las personas”.

En ese sentido, Dobarro se refirió a las más de 400 personas que trabajan para el grupo en las tres plantas de Pontedeume, Ávila y Meruelo –Cantabria– y al proyecto, muy avanzado ya, de invertir en los próximos tiempos alrededor de 20 millones de euros “para consolidar su posición”, ahora ya junto con CLUN.

Más que al pasado fue al futuro hacia donde miró el director general de Leche Celta, el ferrolano Javier Bretón, en su discurso tras recibir el galardón empresarial de 2025. “Seguiremos trabajando al máximo por nuestras empresas”, dijo, “como venimos haciendo desde que nacimos en 1989 con apenas quince empleados”. En estos 35 años, el grupo lácteo ha experimentado y protagonizado muchos cambios sobre la base del “esfuerzo de todos los que formamos parte de la empresa”.

Bretón aludió, a grandes rasgos, a los planes inmediatos del grupo, más allá de la integración con CLUN. Así, aprovechó la presencia del alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, para desvelar que se trabaja mano a mano con el Concello para incrementar la capacidad productiva de la planta de Pontedeume en un 50% en relación con la que tiene actualmente. “Es un proyecto importante que esperamos desarrollar entre 2026 y 2030 y con el que buscamos ser el grupo gallego más importante”, señaló.

Tras la entrega del galardón empresarial fue el turno de las intervenciones. Por la Xunta, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, felicitó a Cofer por entregar una distinción que “recoñece os méritos dun sector que define a Galicia” y que se caracteriza por el “compromiso co territorio”. Gómez se refirió a la unión con CLUN para reafirmar la fortaleza de esta actividad que permite “producir o 42% do leite que se consome en España”, cifras que han convertido a la comunidad autónoma en la novena región europea en este sector. “Somos moi afortunados por contarmos con este ouro branco”, añadió.

Por su parte, la diputada de Industria de la institución provincial, Rosa Ana García, vinculó el “futuro vivo do rural” a la actividad de empresas como Leche Celta, a la que felicitó por “medrar desde 1989 sen perder os seus sinais de identidade”, un aspecto sobre el que incidió el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. “Coñezo ben Leche Celta”, dijo, “porque son de Monfero e sei ben o que esa empresa representa para a comarca do Eume”.

Blanco, que recalcó que Ferrol –y su comarca– es la ciudad por la que más apuesta el Gobierno central, con una inversión de 8.500 millones en el sector naval y de la defensa, alabó a Cofer por “pór en valor a forza empresarial desta comarca” y por “honrar a industria e o emprendemento” desde la perspectiva de la “excelencia” y de la “sostibilidade”. “Leche Celta soubo medrar”, añadió en referencia a la fusión, un paso, apostilló, “demandado desde hai moito tempo; un paso valente que reforza a posición de liderado de Galicia no sector lácteo”. El delegado del Gobierno hizo hincapié además en que iniciativas como la de la firma eumesa favorecen “o asentamento no rural que tanto nos fai falta” y ofrecen “novas oportunidades para seguir avanzando”.

Cerró el acto el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quien incidió en la “necesidade e urxencia” de “traballar xuntos” en proyectos “de progreso” como el que ayer recibió el tributo en el Casino. “Fai falta sempre xente con visión, como a que tivo o fundador desta empresa, Antonio Marchal na década dos 80” porque de ese modo se crearán “as condicións para medrar, para avanzar, para xerar emprego e, polo tanto, oportunidades, como as que está ofrecendo esta comarca e esta cidade”.