Aluvión de donaciones de juguetes en los partidos de O Parrulo y el Racing para ayudar a los Reyes

Los juguetes recogidos este domingo en el partido del Racing en A Malata Cedida

Con el firme propósito de echar una mano a Sus Majestades de Oriente y, de paso, a O Apalpador y Papá Noel, las iniciativas de recogida de juguetes se multiplican durante estas últimas semanas y los eventos deportivos de estos días no han querido dejar pasar la oportunidad de poner su granito de arena.

En este contexto, O Parrulo Ferrol realizó acopio de juegos y libros infantiles en el pabellón de A Malata coincidiendo con el partido que disputó como local el pasado sábado a las 19.00 horas contra el Movistar Inter.

Así, desde una hora antes de inicio, en las puertas de las gradas de Tribuna y Preferencia, estuvieron integrantes de la asociación Dignidad recogiendo las cuantiosas donaciones que realizaron los aficionados.

Parte de los juguetes donados en el encuentro de O Parrulo Emilio Cortizas

Por su parte, el Racing de Ferrol, cogiendo el testigo de los “parrulos”, convocó al racinguismo para llevar sus juguetes este domingo al partido de las 16.00 horas en el que se midió al Unionistas de Salamanca, logrando una gran cantidad de muñecos, juegos de mesa y un sinfín de artículos más llamados a llegar a las casas de los niños y niñas de Ferrolterra, en este caso a través de la tradicional “Operación Juguete” de la OJE.

Se trata de la iniciativa de este tipo con más trayectoria en la ciudad naval y que, además de disponer de puntos de recogida en lugares como los belenes de las cofradías, tiene habilitado un bajo en la Carretera Alta del Puerto número 14, al lado de la desaparecida fábrica de lápices, donde estarán recepcionando juguetes nuevos o de segunda mano en buen estado de 17.00 a 20.00 hasta final de mes.