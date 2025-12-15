Mi cuenta

Ferrol

Adjudicadas las obras de mejora de eficiencia energética de dos edificios en el barrio de Recimil

Los trabajos se acometerán en las fachadas de las unidades vecinales 8 y 22 de la carretera de Castilla

J. Guzmán
J. Guzmán
15/12/2025 21:59
La licitación del número 8 se retomó en noviembre tras quedar desierta
La licitación del número 8 se retomó en noviembre tras quedar desierta
Emilio Cortizas
La Xunta de Goberno Local, en su reunión de hoy lunes, aprobó la adjudicación de los dos proyectos de mejora de eficiencia energética para los números 8 y 22 de la carretera de Castilla, en el barrio de Recimil.

Así, será la empresa Eiffage Energía la responsable de los trabajos en el primero de los inmuebles por un importe de 265.606 euros, lo que supone un ahorro de 6.394 respecto al precio de licitación –272.000 con impuestos incluidos–. Cabe recordar que esta intervención, anunciada a mediados de septiembre, salió a concurso por primera vez el 1 de octubre, pero quedó desierta. Tras una actualización de los costes, incrementando la dotación en más de 25.000 euros, se retomó el procedimiento el 10 de noviembre, esta vez con éxito.

En cuanto al número 22, la adjudicataria del encargo ha sido Xestión Ambiental de Contratas –que ya se está encargando de la rehabilitación de la unidad vecinal 1-4 de la calle Neda– por un importe de 351.529 euros. En este caso, el proyecto fue anunciado el 6 de noviembre, iniciándose la licitación esa misma semana.

Las obras en carretera de Castilla 8 tendrán una duración de cuatro meses, mientras que las del 22, con mayor superficie, se extenderán durante seis. En ambos casos, se aplicará a la fachada un sistema de integral de aislamiento térmico tipo SATE, además de reparar las chimeneas y, al menos en el primero, la sustitución del canalón por uno de mayor tamaño.

De igual modo, las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado, con ventanas de apertura oscilobatiente con vidrio de doble cámara y microaireadores para facilitar la rotura del puente térmico. Por otra parte, también se actuará en los servicios, enterrando la red de baja tensión y adaptando el resto de acometidas.

