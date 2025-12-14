Venia pide al Consello da Avogacía que apoye la huelga por el turno de oficio

Afundación acogió en octubre el acto de presentación del sindicato Daniel Alexandre

La delegación gallega del sindicato Venia, con una fuerte implantación en Ferrol, se ha dirigido en las últimas horas al presidente del Consello da Avogacía Galega, Luis Torres Foira, y a los decanos de los colegios para que apoyen las demandas del turno de oficio, que se encuentra desde hace dos años en una situación de bloqueo.

“Xa non cabe máis silencio, nin máis evasivas, nin máis mirar para outro lado mentres miles de avogados da quenda de oficio sangran por dentro para manter en pé a xustiza gratuíta deste país”, apunta la delegada, Marisa Pérez.

La portavoz de Venia en Galicia lamenta que en estos meses se hayan visto “abandonados” por el Consello da Avogacía y que, tras el rechazo de la Consellería de Xustiza a una primera propuesta enviada por el órgano que aglutina a los siete colegios gallegos, se haya quedado “bloqueado, sen avanzar, sen presionar, sen propor unha solución”.

Venia considera grave que Torres Foira haya manifestado públicamente que “non sabe cal será o seguinte paso” tras la negativa de la Xunta, de la que espera una especie de contrapropuesta. “Este é o nivel de dirección que ten decidido ofrecer a avogacía galega?”, se pregunta Marisa Pérez antes de recordar que los letrados que prestan este servicio público “non somos voluntarios nin servidores silenciosos dun sistema que nos invisibiliza, esclaviza y precariza” y que sostienen guardias de 24 horas “por pagas irrisorias”, soportando “atrasos no cobro”, además de asumir “cargas crecentes”. Pese a ello, recalca, “seguimos traballando porque non aceptamos deixar sen defensa á cidadanía máis vulnerable”.

“Cala ante o deterioro”

El sindicato afirma que, ante esta situación, el Consello “cala”, postura que non comparte y, por ello, cree llegado el día de “romper ese silencio porque o que non se defende, pérdese”.

En ese sentido, la organización que representa a un amplio grupo de abogados y procuradores solicita un cambio de rumbo en el Consello y lo insta a adherise a la huelga indefinida y a invitar a los colegios a “dar cobertura aos seus colexiados sen matices, sen dilacións e sen cálculo político”.

Además, pide amparo institucional explícito para todos los abogados y abogadas que estén ejerciendo su derecho a la huelga, puesto que es “intolerable que profesionais que exercen un dereito constitucional teñan medo a represalias mentres o Consello permanece mudo ou incoando expedientes disciplinarios”. Por último, Venia urge al órgano a ejercer una “defensa activa e real ante a Consellería de Xustiza e non esperar a que propoñan algo” y a difundir entre la ciudadanía la situación real del turno de oficio.

“O Consello”, finaliza la delegada en Galicia de Venia, “xa non pode manterse nunha posición cómoda nin ambigua” y recalca que ahora le toca a él “decidir se quere estar do lado dos seus avogados ou do lado do inmobilismo”.