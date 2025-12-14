Una “marcha fúnebre” en Ferrol convocada este martes en la huelga del profesorado

Imagen de archivo de la protesta del profesorado en 2024 Daniel Alexandre

El profesorado gallego está llamado a la huelga este martes y el miércoles, 16 y 17 de diciembre, con tres ejes principales sobre los que se sustenta la protesta: la bajada de las ratios en todas las etapas educativas, mayor dotación de personal para atender a la diversidad —tanto en especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje como en orientación— y la recuperación del horario previo a los recortes.

En el marco de la movilización, en Ferrol también se secundarán las “marchas fúnebres” organizadas por la CIG en toda Galicia como una de las acciones que tiene como objetivo la socialización del conflicto, explican desde la central sindical.

Será este martes, a las 11.00 horas, cuando salgan del local que tiene el sindicato en Esteiro (Eduardo Pondal, 41-43) para ir haciendo un itinerario con paradas en diversos centros de enseñanza y con llegada al IES Concepción Arenal, en la calle Cuntis.

Durante el trayecto, se irán dejando crespones negros y esquelas “para simbolizar o enterro do ensino público”, sostiene la CIG, llamando a su vez a la participación en la gran manifestación del miércoles 17 en Santiago, con salida a las 11.30 horas del Parlamento y llegada a la Consellería.