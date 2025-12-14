Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Tres mujeres triunfan en el concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego

Redacción
14/12/2025 06:50
microrrelatos (2)
Doda Vázquez, Marta Becerra y Judth Fernández
P. G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Definida por la Real Academia Española como la ciencia que estudia la estructura química y las funciones de los seres vivos, esta rama de la ciencia ha sido la protagonista del concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego bajo la propuesta ‘O poder dunha idea’ que en esta ocasión ha reconocido la pluma de tres mujeres.

Las mejores palabras brotan de las emociones que recorren los adentros humanos, emociones en las que interviene toda esa estructura química que nos da forma como personas y que ha permitido a Marta Becerra Barro convertirse en la ganadora del concurso, acompañada por Fernanda Lucía Pérez, que fue la primera finalista, y Helena Canosa Durán, segunda finalista.

Microrrelatos
Las premiadas en el concurso de microrrelatos
P. G. Fraga

Las tres recibieron su reconocimiento de manos de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, en representación de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, y de la periodista Doda Vázquez, por parte de el grupo Editorial El Ideal Gallego.

El certamen estaba dirigido a jóvenes de entre doce y dieciséis años.Fernando Calvet

Microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego

Fernando Calvet

Este año, el certamen se ha dedicado al bioquímico gallego Fernando Calvet i Prats, que es el científico homenajeado en el Día de la Ciencia en Galicia este año 2025.

Calvet i Ptrats fue el introoductor de la bioquímica moderna en España, modernizó la química orgánica en la comunidad gallega e inició ka investigación química en el seno de laUniversidad de Santiago de Compostela en los años 30 del siglo pasado.

Además, colaboró de forma eficaz en el desarrollo de Galicia a través de su contribución científica aplicada a la industria, convirtiéndose en un pionero en este campo.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción
Receta de calamares crujientes

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky
Redacción
Virgen del Carmen dio ayer un recital en la Plaza de Eventos de Odeón

Virgen del Carmen puso banda sonora navideña en Odeón y repite este domingo inaugurando el belén de Cristo Rey
Redacción
El recinto ferial de San Ramón albergó ayer una exitosa edición del Mercado de Nadal de Moeche

Un fin de semana repleto de mercados navideños para degustar, regalar y ser solidarios
Marta Corral