Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Seis coches de la Policía para silenciar un popurrí de Miliki en el centro de Ferrol

Alguien del vecindario llamó denunciando el concierto y podría haberse inventado una reyerta que no tuvo lugar

Marta Corral
Marta Corral
14/12/2025 23:10
Momento de la actuación de la AM Virgen del Carmen en la inauguración del belén de Cristo Rey este domingo
Momento de la actuación de la AM Virgen del Carmen en la inauguración del belén de Cristo Rey este domingo
F. C.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Seis de la tarde de este domingo y una multitud de gente agolpada en la esquina de la calle Dolores con Coruña para escuchar el recital de canciones navideñas e infantiles que la AM Virgen del Carmen de Ferrol estaba interpretando en la inauguración del belén de Cristo Rey.

Público familiar que visitaba el Nacimiento, degustaba un chocolate solidario y disfrutaba de la actuación. Una idílica estampa digna de cualquier película navideña que un vecino (o vecina) estaba dispuesta a convertir en un largometraje de terror.

Así, en torno a las 19.00 horas, un gran despliegue policial acudió al punto, al parecer alertados por una supuesta reyerta que, según los testigos, nunca se produjo. Al parecer, las insistentes llamadas desde el vecindario alarmaron a los agentes, que lo único que hicieron al llegar fue verificar los permisos y la documentación. 

Niños cantando

Desde la Agrupación Musical explicaron después en sus redes sociales lo sucedido para tratar de "aclarar el desafortunado incidente". Relatan que fueron cuatro coches de la Policía Local y dos patrullas de la Nacional los que se personaron porque "algún vecino realizó múltiples llamadas durante la actuación alegando una supuesta reyerta con zarandeos y peleas".

No obstante, aclaran que "dichas afirmaciones no se corresponden en absoluto con la realidad de lo que allí estaba ocurriendo" y ahondan en que estaban interpretando la última canción del concierto, "un popurrí de canciones de Miliki por parte de la banda, acompañada por alrededor de quince niños cantando".

Sin violencia

Aseveran que "la situación no pasó a mayores" y que la Policía solicitó la documentación a los responsables del evento, el Grupo de Fieles de Cristo Rey, "tras lo cual, los agentes abandonaron el lugar". Insisten, además, en que "no hubo ningún acto de violencia ni nada parecido, tratándose de un evento familiar y lleno de niños que se vio injustamente ensombrecido, una vez finalizado, por el amplio despliegue policial". 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la protesta del profesorado en 2024

Una “marcha fúnebre” en Ferrol convocada este martes en la huelga del profesorado
Redacción
Óscar Varela conduce la pelota

El Somozas vuelve a la senda del éxito
Redacción
El ideal gallego

Narón anima a las donaciones de sangre en estas fiestas, con una unidad en el centro de salud
Redacción
Representantes del Concello de San Sadurniño con el diputado Mon Fernández

El BNG plantea mejoras para San Sadurniño y Moeche no contempladas por la Xunta
Redacción