Seis coches de la Policía para silenciar un popurrí de Miliki en el centro de Ferrol

Momento de la actuación de la AM Virgen del Carmen en la inauguración del belén de Cristo Rey este domingo F. C.

Seis de la tarde de este domingo y una multitud de gente agolpada en la esquina de la calle Dolores con Coruña para escuchar el recital de canciones navideñas e infantiles que la AM Virgen del Carmen de Ferrol estaba interpretando en la inauguración del belén de Cristo Rey.

Público familiar que visitaba el Nacimiento, degustaba un chocolate solidario y disfrutaba de la actuación. Una idílica estampa digna de cualquier película navideña que un vecino (o vecina) estaba dispuesta a convertir en un largometraje de terror.

Así, en torno a las 19.00 horas, un gran despliegue policial acudió al punto, al parecer alertados por una supuesta reyerta que, según los testigos, nunca se produjo. Al parecer, las insistentes llamadas desde el vecindario alarmaron a los agentes, que lo único que hicieron al llegar fue verificar los permisos y la documentación.

Niños cantando

Desde la Agrupación Musical explicaron después en sus redes sociales lo sucedido para tratar de "aclarar el desafortunado incidente". Relatan que fueron cuatro coches de la Policía Local y dos patrullas de la Nacional los que se personaron porque "algún vecino realizó múltiples llamadas durante la actuación alegando una supuesta reyerta con zarandeos y peleas".

No obstante, aclaran que "dichas afirmaciones no se corresponden en absoluto con la realidad de lo que allí estaba ocurriendo" y ahondan en que estaban interpretando la última canción del concierto, "un popurrí de canciones de Miliki por parte de la banda, acompañada por alrededor de quince niños cantando".

Sin violencia

Aseveran que "la situación no pasó a mayores" y que la Policía solicitó la documentación a los responsables del evento, el Grupo de Fieles de Cristo Rey, "tras lo cual, los agentes abandonaron el lugar". Insisten, además, en que "no hubo ningún acto de violencia ni nada parecido, tratándose de un evento familiar y lleno de niños que se vio injustamente ensombrecido, una vez finalizado, por el amplio despliegue policial".