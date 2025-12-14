O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
A Xunta de Galicia colaborou este ano cun total de 1.066 persoas, de entre 18 e 35 anos, a través do Bono Emancípate. Esta iniciativa está destinada a ser un apoio para afrontar os primeiros gastos do fogar.
Grazas a achega da Consellería de Xuventude, máis dun millar de mozos galegos obtiveron este apoio para a compra de mobiliario ou de electrodomésticos, entre outros enseres.
Do número total de beneficiarios da iniciativa, 584 independizaronse en réxime de alugueiro e recibiron 1.500 euros, mentres que outros 482 fixéronno nunha vivenda en propiedade e correspondeulles unha contía de 3.000 euros.
O proceso de adxudicación das axudas realizouse por orde de chegada das peticións e unha vez revisados os requisitos esixidos nas bases da convocatoria.
Tras o éxito da iniciativa, que recibiu 3.700 solicitudes, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude aprobou neste ano un incremento do crédito de 250.000 euros, que se sumou aos case dous millóns de euros da partida inicial.
Ademais, desde o Goberno galego respóndese á gran demanda desta primeira edición incluíndo nos orzamentos de 2026 unha suba dun millón de euros, de maneira que o Bono Emancípate contará o vindeiro ano con tres millóns de euros.
O obxectivo deste programa é que os mozos galegos conten cun incentivo económico á hora de iniciar un proxecto de vida fóra do seu fogar habitual, e que se centra en sufragar a adquisición de mobiliario ou diversos artigos como os decorativos, obxectos do baño, téxtil ou certos electrodomésticos esenciais, entre outros gastos.
O acceso á mesma está supeditada ó cumplimento de certos requisitos como figurar dentro da franxa de idade indicada, ter, polo menos, unha fonte regular de ingresos, posuír a nacionalidade española ou dalgún dos Estados da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, ou estar empadroados na vivenda na que van permanecer, entre outras cuestións.
|CLAVES
|1 As axudas da Consellería de Xuventude están destinadas a que a mocidade afronte os primeiros gas tos do fogar como a compra de mobiliario ou electrodomésticos.
|2 Das persoas incluídas, 584 están independizadas en réxime de alugueiro e 482 como para propietarias. O programa está destinado á mocidade de entre 18 e 35 anos e recibiu 3.700 solicitudes.
|3 A Xunta apostará por esta medida no 2026 cun incremento do orzamento ate tres millóns. Este ano contou cunha partida inicial de 2 millóns ao que se engadiron 250.000 euros
A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude puxo en marcha o Bono Emancípate coa intención de dar unha resposta eficaz ás demandas da mocidade galega ante as dificultades de acceso a unha vivenda de seu que lle permita iniciar un proxecto de vida independente.
Así, con esta iniciativa trátase de complementar as políticas de vivenda que xa vén desenvolvendo a Xunta de Galicia cunha acción diferente. Deste xeito, trátase dunha liña de apoio complementaria a outras que teñen que ver co prezo de compra dun inmoble ou a renda do alugamento.
Unha vez concedidas e comunicadas, as axudas fanse efectivas a través dunha tarxeta moedeiro virtual, expedida a nome da persoa beneficiaria, que no caso da actual convocatoria de 2025, pode ser utilizada ata o 31 de decembro como data límite. Ademais, as compras que se realicen deben facerse en establecementos que teñan unha sede física en Galicia e non se poderá utilizar en compras a distancia.
Cristina Xesta - propietaria
Cristina Xesta empregou a axuda do bono para complementar o equipamento da vivienda que ten en propiedade.
Como coñeceu a existencia da iniciativa?
A través dos medios de comunicación xerais, concretamente durante a emisión do telexornal. Tras esta primeira noticia, profundicei na información a través de fontes dixitais e tamén me saíron anuncios nas redes sociais, onde o tema tiña unha ampla difusión. Non obstante, a miña principal referencia para obter os detalles e os requisitos oficiais foi a consulta directa no Diario Oficial de Galicia (DOG).
A decisión de solicitalo baséase na necesidade de contar cun apoio económico que facilitase o proceso de emancipación. O bono representa unha axuda para mitigar a carga financeira inicial que implica mercar unha vivenda.
Como foi o proceso, canto tardaron en concedelo?
O proceso de solicitude foi sinxelo e ben definido, xa que a convocatoria establecía claramente a documentación e os plazos. Unha vez publicada a convocatoria no DOG, asegureime de ter toda a documentación previamente actualizada e lista, como o certificado de empadroamento e de convivencia que tiña que ser actual e funo quitar no mesmo día. Isto permitiume presentar a solicitude de forma inmediata unha vez que se abriu o prazo oficial. O prazo total desde a solicitude ata a notificación da concesión foi de aproximadamente 6 meses. No meu caso, recibín a notificación de aprobación o día 24 de xullo. Aínda que teño constancia de que as resolucións se emitiron de forma gradual conforme se ían revisando os expedientes.
Como funciona a tarxeta virtual na que ingresan a axuda?
A tarxeta na que se ingresa a axuda funciona como un moedeiro virtual, que é xestionado a través dunha plataforma ou aplicación móbil específica. Unha vez notificada a concesión da axuda, danche os pasos para a activación e descarga da mesma para o dispositivo móbil do beneficiario para logo ser usada como calquera outra tarxeta dixitalizada, permitindo realizar os pagamentos nos establecementos que dispoñan de TPV.
As compras só poden facerse en establecementos con sede física en Galicia. Tivo algunha dificultade?
Non, non tiven ningunha dificultade á hora de atopar establecementos con sede física en Galicia xa que as miñas compras foron realizadas en comercios locais de Lalín.
Como valora a iniciativa? Supón realmente unha axuda para os mozos á hora de emanciparse?
A iniciativa do Bono Emancípate valoroa de forma positiva e considero que é un esforzo que debe ser recoñecido. Calquera apoio económico destinado a facilitar a independencia da mocidade é fundamental e, sen dúbida, contribúe a mellorar a calidade de vida dos beneficiarios.
No meu caso particular, a axuda foi esencial para equipar o meu fogar cos melloras que o converten, por así dicilo, no meu fogar ideal, o que, doutro xeito, serían gastos secundarios difíciles de afrontar sobre todo na fase inicial da emancipación.
En canto a se supón realmente unha axuda para decidirse a emancipar ou adquirir unha vivenda, a miña perspectiva é máis matizada xa que considero que os 3.000€, por si sós, non son un factor determinante para tomar a decisión “arriscada” de compra dunha vivenda (especialmente ante os altos custos e a escaseza de oferta no mercado actual) ou polo menos no meu caso non foi o que o decidiu.
Para min, o seu maior valor reside en ser un complemento que alivia a importante carga financeira inicial xa que nos permite afrontar os gastos derivados do equipamento e das primeiras melloras do fogar; polo que considero esta iniciativa como unha ferramenta de gran utilidade para mellorar as condicións de vida e asentar a emancipación unha vez que esta se produce, pero non é o elemento principal que resolve o complexo problema do acceso á vivenda para a mocidade.
Max Novoa - arrendatario
Max Novoa e a súa parella viven de alugueiro en Ourense desde febreiro, decidiron pedir a axuda da Xunta para cambiar varios aveños da súa vivenda.
Como coñeceu a existencia da iniciativa?
Decatámonos da convocatoria a través das redes sociais como Instagram. Alí vimos os anuncios da Xunta. Despois collemos o DOG para comprobar cales eran as condicións. A miña parella e eu vimos que cumpriamos os requisitos e comezamos a reunir a documentación necesaria para pedilo .
Foi sinxelo o proceso administrativo? Cánto tardaron en conceder a axuda despois de pedila?
Presentamos a solicitude o primeiro día en que se abriu o prazo, creo que foi en marzo, a partir de aí, a través da sede electrónica da Xunta, fomos comprobando como ía avanzando a nosa petición. Ao final concedéronnolo en agosto.
Como funciona a tarxeta virtual na que ingresan o importe da axuda?
É das cousas que mellor funcionan do programa. Pensamos que nos mandarían unha tarxeta ou un bono, pero ao final envíanche un número de tarxeta dixital que podes engadir á túa wallet e pagas como con calquera tarxeta que poidas ter no móbil. Ademais hai unha páxina onde podes consultar as compras que fixeches.
As compras só poden facerse en establecementos con sede física en Galicia. Tivo algunha dificultade?
Non. O único que necesitas é acudir a un establecemento dedicado á venda de enxoval ou a un que teña unha sección dedicada ao fogar e que acepte o pago con tarxeta. Valen grandes cadeas como Ikea ou Leroy Merlín ou pequenos comercios, nós non tivemos ningún problema coas compras que fixemos.
Como valora a iniciativa? Supón realmente unha axuda para os mozos á hora de emanciparse?
Igual no primeiro momento non é o máis útil, porque te mudas, en moitos casos a pisos que xa están amoblados e xa contan con todo o esencial. De modo que xa están cubertos os elementos de primeira necesidade. Pero a medio prazo si que resulta moi útil porque che permite cambiar moitas cousas coas que non estás contento e que supoñen un desembolso importante, por exemplo un colchón ou un sofá.