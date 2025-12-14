La ferrolana Chelo Loureiro recoge "emocionada" el Forqué, un "premio colectivo", por 'Decorado'

Loureiro junto al resto del equipo de la película con el Forqué Cedida

La productora y cineasta ferrolana Chelo Loureiro podría perder ya la cuenta de galardones en su haber porque no hay ni un solo año que se haya ido de vacío. En esta ocasión han sido los Premios Forqué los que han reconocido otro de los proyectos en los que participa: Decorado.

La historia de Arnold, un ratón en crisis existencial, ha sido premiada como Mejor Largometraje de Animación. Se trata de una película en la que Loureiro participa como productora con Abano Producións.

Asimismo, comparten galardón junto a ella Iván Miñambres, Jose Mª Fernández de Vega y Nuno Beato, de María y Arnold A.I.E., Uniko, Glow Animation y Sardinha em Lata, que pusieron los mimbres para que el director Alberto Vázquez, guionista también junto a X. Manuel Ruiz, contase al gran público lo que avanzó en 2016 en forma de cortometraje.

Loureiro dijo al recoger el premio que se lo dedicaba a su abuela María, de Moeche, que "parió y crió a 20 hijos, y que me enseñó a producir de una manera exquisita". Después, en el "backstage", aseguró estar "muy emocionada" por recibir un reconocimiento que es "colectivo, para cada uno de los que han intervenido en ella".