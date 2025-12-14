Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La ferrolana Chelo Loureiro recoge "emocionada" el Forqué, un "premio colectivo", por 'Decorado'

La productora ferrolana se llevó, junto al resto del equipo, el galardón a Mejor Largometraje de Animación

Redacción
14/12/2025 12:46
Loureiro junto al resto del equipo de la película con el Forqué
Loureiro junto al resto del equipo de la película con el Forqué
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La productora y cineasta ferrolana Chelo Loureiro podría perder ya la cuenta de galardones en su haber porque no hay ni un solo año que se haya ido de vacío. En esta ocasión han sido los Premios Forqué los que han reconocido otro de los proyectos en los que participa: Decorado.

La historia de Arnold, un ratón en crisis existencial, ha sido premiada como Mejor Largometraje de Animación. Se trata de una película en la que Loureiro participa como productora con Abano Producións.

Asimismo, comparten galardón junto a ella Iván Miñambres, Jose Mª Fernández de Vega y Nuno Beato, de María y Arnold A.I.E., Uniko, Glow Animation y Sardinha em Lata, que pusieron los mimbres para que el director Alberto Vázquez, guionista también junto a X. Manuel Ruiz, contase al gran público lo que avanzó en 2016 en forma de cortometraje.

Loureiro dijo al recoger el premio que se lo dedicaba a su abuela María, de Moeche, que "parió y crió a 20 hijos, y que me enseñó a producir de una manera exquisita". Después, en el "backstage", aseguró estar "muy emocionada" por recibir un reconocimiento que es "colectivo, para cada uno de los que han intervenido en ella".

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ganador y los otros dos corredores que han completado el podio de la Adolfo Ros

Lucas Riola y Lara Solsona se adjudican el Memorial Adolfo Ros de atletismo
Juan Quijano
Vista panorámica del Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, donde se ubica la bodega de Dominio de Atauta

Bodegas Terraselecta, lugares extraordinarios donde nacen vinos con alma
Redacción
Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción
microrrelatos (2)

Tres mujeres triunfan en el concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego
Redacción