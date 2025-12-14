Formalizado el contrato para el cuidado de áreas infantiles, biosaludables y de ejercicio

El Concello podrá modificar las áreas de actuación de la empresa Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol cerró esta semana tramitando la formalización del nuevo contrato de mantenimiento de áreas infantiles de juego, biosaludables y de ejercicio al aire libre del término municipal. La licitación del encargo, como se recordará, se inició el pasado mes de abril en previsión de la finalización del servicio a comienzos de octubre.

La adjudicación, de este modo, fue anunciada por el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local del 10 de noviembre, detallando que el contrato, con una duración de tres años con la posibilidad de prorrogarse durante dos más, sería realizado por la firma especializada sadense Jardinería Arce. El servicio, por tanto, tendrá un coste de 288.665 euros por ejercicio –es decir 865.996 para el trienio–, al que se suma una partida de 150.000 euros para inversiones.

Asimismo, con la formalización el pasado día 12 se garantiza el inicio de la prestación ya en enero de 2026. Cabe señalar que, según había avanzado el regidor el pasado abril, durante el primer trimestre del año la compañía deberá realizar una “actualización” de la cartografía e inventario de las áreas de actuación en el territorio.

A este respecto, una de las novedades que introdujo el nuevo encargo es la capacidad del gobierno local de “ampliar o eliminar” zonas de trabajo para adaptar el servicio a la realidad municipal –añadiendo, por ejemplo, los nuevos espacios que se crearán en Catabois o Esteiro dentro de los proyectos del “Pulmón verde” y “Abrir Ferrol ao Mar”–, avisando con un mes de antelación. Entre otras tareas, la empresa deberá realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, inspecciones y certificaciones, labores de higiene y limpieza y de asesoramiento técnico.