Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Formalizado el contrato para el cuidado de áreas infantiles, biosaludables y de ejercicio

El encargo tendrá una duración de tres años, prorrogables por otros dos más

Redacción
14/12/2025 21:27
El Concello podrá modificar las áreas de actuación de la empresa
El Concello podrá modificar las áreas de actuación de la empresa
Emilio Cortizas
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El gobierno local de Ferrol cerró esta semana tramitando la formalización del nuevo contrato de mantenimiento de áreas infantiles de juego, biosaludables y de ejercicio al aire libre del término municipal. La licitación del encargo, como se recordará, se inició el pasado mes de abril en previsión de la finalización del servicio a comienzos de octubre.

La adjudicación, de este modo, fue anunciada por el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local del 10 de noviembre, detallando que el contrato, con una duración de tres años con la posibilidad de prorrogarse durante dos más, sería realizado por la firma especializada sadense Jardinería Arce. El servicio, por tanto, tendrá un coste de 288.665 euros por ejercicio –es decir 865.996 para el trienio–, al que se suma una partida de 150.000 euros para inversiones.

Asimismo, con la formalización el pasado día 12 se garantiza el inicio de la prestación ya en enero de 2026. Cabe señalar que, según había avanzado el regidor el pasado abril, durante el primer trimestre del año la compañía deberá realizar una “actualización” de la cartografía e inventario de las áreas de actuación en el territorio.

A este respecto, una de las novedades que introdujo el nuevo encargo es la capacidad del gobierno local de “ampliar o eliminar” zonas de trabajo para adaptar el servicio a la realidad municipal –añadiendo, por ejemplo, los nuevos espacios que se crearán en Catabois o Esteiro dentro de los proyectos del “Pulmón verde” y “Abrir Ferrol ao Mar”–, avisando con un mes de antelación. Entre otras tareas, la empresa deberá realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, inspecciones y certificaciones, labores de higiene y limpieza y de asesoramiento técnico.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

orquesta origen

Fene se prepara para una de sus citas más especiales del año, la fiesta de Nochevieja
Redacción
Afundación acogió en octubre el acto de presentación del sindicato

Venia pide al Consello da Avogacía que apoye la huelga por el turno de oficio
Redacción
Presentación del patronato de la entidad de mujeres emprendedoras

La Fundación Galega da Muller Emprendedora presentó en Narón su nuevo patronato
Redacción
Instantánea de la caminata celebrada ayer sábado entre Mougá y Esmelle

El refugio de Mougá despide el año con una última andaina en colaboración con Naronkan
J Guzmán