El refugio de Mougá despide el año con una última andaina en colaboración con Naronkan

Instantánea de la caminata celebrada ayer sábado entre Mougá y Esmelle Cedida

El refugio de animales de Mougá, un recurso de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol que gestiona la empresa Más Cuidados, despidió el presente año 2025 con su última andaina del ejercicio. La actividad, como relató esta tarde la responsable del centro de acogida de mascotas y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra, Yadira Tenreiro, tuvo lugar durante la mañana de ayer sábado, aprovechando las previsiones de buen tiempo tras más de una semana de lluvia, participando en la misma un total de 16 personas acompañados de 15 canes.

“Para nosotros es una pasada esta actividad, porque nos permite tanto valorar el grado de socialización de los animales a la hora de recomendar su adopción a los visitantes del refugio, como para ayudar a esos perros a mejorar esa socialización”, explica la responsable de Mougá. Y es que, como apunta Tenreiro, en la misma participan personas de todas las edades y otros animales del refugio, lo que resulta crucial para que los mismos se acostumbren a toda clase de situaciones y compañía. “La verdad es que para nosotros es una experiencia súper enriquecedora”, confiesa la profesional.

Convenio

La caminata, que como cada mes recorre los alrededores del centro hasta alcanzar la parroquia de Esmelle, se celebró en colaboración con la asociación Naronkan, con la que el recurso mancomunado mantiene un convenio de colaboración desde el año 2022.

En este sentido, la responsable de Más Cuidados señala que el acuerdo con la entidad naronesa “nos ayuda muchísimo a la hora de las andainas”, recordando que se han celebrado todos los meses “a excepción de julio y agosto” dado que las altas temperaturas pueden ser perjudiciales para las mascotas. “Para nosotros es una pasada. Yo directamente asisto a todas, porque entiendo que es una actividad que debe de hacerse y que hay que estar ahí”, relata.

A este respecto, Yadira Tenreiro explica que estas caminatas también ayudan a la propia adopción de los canes, no solo por la mencionada mejoría en el proceso de socialización, sino también por el “boca a boca”. En este sentido, detalla que varios voluntarios de Naronkan han encontrado a un compañero peludo gracias a la actividad, pero que también se ha logrado hallar un nuevo hogar para muchos perros a raíz de que los participantes, tras conocerlos, los recomendaban a amigos en busca de mascota.