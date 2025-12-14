Cites se lanza de nuevo en busca del mejor escaparate navideño de Ferrol

El número de escaparates decorados aumentó respecto a 2024 M.C.

La Navidad es, junto con la Semana Santa, uno de los momentos del año más importantes para el tejido económico de la ciudad naval. Entre las compras navideñas, las cenas familiares y los reencuentros entre amigos y conocidos, la actividad en las calles se multiplica durante las últimas semanas del año.

No obstante, este incremento en la actividad no siempre repercute en el comercio de proximidad, que no puede competir con las grandes superficies. En este contexto, entra en escena la entidad Cites Ferrol, que en estas fechas señaladas está simultaneando tres campañas diferentes de dinamización económica en el término municipal, todas ellas impulsadas en colaboración con el Concello. Son “Merca Local”, en la que se premia con un vale de 100 euros a la foto más divertida de las subidas a las redes con el marco de la iniciativa; “Sabores de Ferrol”, en la que los ultramarinos participantes regalan bolsas de la compra anaranjadas a sus clientes; y la más reciente, la segunda edición del Concurso de escaparates navideños.

Tal y como señaló la entidad, en vista del gran éxito cosechado en 2024 se decidió repetir esta iniciativa, que además no precisa de inscripción para participar –basta con decorar el establecimiento acorde con la época–. Así, la propuesta busca tanto aportar visibilidad a los comercios ferrolanos como hacer partícipes de ello a los vecinos, habilitando un hashtag (#escaparateferrol2025) para que los viandantes suban a las redes su local favorito. Si coincide el seleccionado por el jurado con el del usuario, ambos se llevan premio –el comercio, una serie de vales para repartir entre sus clientes y el usuario otro por valor de 20 euros.

Así, tras una semana en marcha, desde la entidad se señaló que este año el número de escaparates decorados ha aumentado respecto al año pasado, aunque en su mayoría principalmente con luces, siendo pocos los que se animan a colocar otro tipo de ornamentos. Eso sí, también avanzan que hay algunos dignos de admiración. Respecto a las otras dos campañas en marcha, destacan el buen funcionamiento de “Sabores de Ferrol”, incidiendo en la gran calidad de los productos que ofertan los ultramarinos participantes, como atestigua la lealtad de los clientes que los visitan desde hace años.

Por último, desde Cites se insistió en que su objetivo es ayudar al tejido económico de la ciudad y colaborar con sus iniciativas a impulsar el comercio ferrolano, de modo que animan a los profesionales no solo a participar en estas iniciativas, sino también a trasladar sus propias propuestas de dinamización del sector en el municipio.