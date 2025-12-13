Los Bomberos de Ferrol y Narón, reconocidos por su implicación en la DANA de Valencia

Casaga, Bomberos y portección Civil de Ferrol fueron reconocidos Cedida

La Medallas al Mérito y los Distintivos de Permanencia de Protección Civil de Galicia correspondientes al año 2025, que se entregaron este sábado en la Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada, reconocieron el trabajo destacado de personas y agrupaciones, así como su compromiso con el servicio público en Galicia. Además, en la edición de este año, durante la ceremonia se entregaron también placas especiales por la participación en el dispositivo gallego que prestó ayuda en la catástrofe de la DANA en Valencia en 2024.

En el acto, presidido por Alfonso Rueda, y al que acudieron representantes de muchos de los ayuntamientos en los que efectivos de sus servicios de seguridad fueron reconocidos, se hizo entrega al cuerpo de Bomberos de Ferrol y Narón de la mención en la categoría de plata por su trabajo en las inundaciones de Valencia.

El Concello de Ferrol estuvo representado por la edila de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain, y acudió también a recibir el galardón el jefe de Bomberos, Enrique Suárez.

Asimismo, fue reconocida la labor de las Unidades de Rescate Cans de Salvamento de Galicia (Casaga) por segundo año consecutivo con la placa de plata al Mérito de Protección Civil junto a la Agrupación de Protección Civil de Ferrol, cuyos técnicos sanitarios también participaron en la ayuda de la DANA.

El cuerpo de Bomberos de Narón recibió la misma medalla que el ferrolano, por su participación en la DANA, y en nombre del servicio naronés acudieron al acto David Esclusa, Iván Pérez y Antonio Bellón, tres de los integrantes del contingente desplazado a Valencia, junto al concejal de Seguridade Cidadá de Narón, José Oreona.

Durante la entrega de la distinción, los representantes de los Bomberos de Narón hicieron extensivo el reconocimiento al personal que permaneció en el SPEIS garantizando la cobertura del servicio durante esos seis días en los que se desplazaron a Valencia.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Narón, con su placa de plata Cedida

También desde ambos concellos de la comarca destacaron el trabajo y el merecido homenaje a la profesionalidad de las personas que no dudaron en prestar su ayuda en las inundaciones producidas por la DANA.

De todos los servicios de Galicia ayer homenajeados destacaron en la entrega de distintivos “o seu esforzo e dedicación, que son un exemplo do espírito solidario”.